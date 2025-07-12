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Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин - РИА Новости, 12.07.2025
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23:38 12.07.2025
https://ria.ru/20250712/chekhiya-2028822336.html
Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин
Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин - РИА Новости, 12.07.2025
Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин
Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин на общую сумму 24,7 миллиарда крон (около 1,1 миллиарда долларов),... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T23:38:00+03:00
2025-07-12T23:38:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин на общую сумму 24,7 миллиарда крон (около 1,1 миллиарда долларов), сообщило в субботу агентство ЧТК со ссылкой на заместителя министра обороны Франтишека Шульца. "Министерство обороны объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин, стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда крон. Машины предполагается использовать, в частности, в инженерных войсках, для нужд медиков, саперов и военной полиции. Первые заявки для участия в квалификационном раунде подали уже более десяти фирм", - сообщил Шульц. Армия хотела бы получить для своих нужд полноприводной автомобиль массой до 20 тонн типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Инженерным войскам такой автомобиль нужен главным образом для преодоления минных полей и для работ по их разминированию. Машина должна перевозить до десяти человек или четыре тонны груза, а их общая масса при перевозке не должна превышать 20 тонн. Переброска автомобилей на дальние расстояния может осуществляться самолётами C-130 Hercules.
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в мире, авто, чехия, c-130 hercules
В мире, Авто, Чехия, C-130 Hercules
Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин

ЧТК: МО Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронемашин

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин на общую сумму 24,7 миллиарда крон (около 1,1 миллиарда долларов), сообщило в субботу агентство ЧТК со ссылкой на заместителя министра обороны Франтишека Шульца.
«
"Министерство обороны объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин, стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда крон. Машины предполагается использовать, в частности, в инженерных войсках, для нужд медиков, саперов и военной полиции. Первые заявки для участия в квалификационном раунде подали уже более десяти фирм", - сообщил Шульц.
Армия хотела бы получить для своих нужд полноприводной автомобиль массой до 20 тонн типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Инженерным войскам такой автомобиль нужен главным образом для преодоления минных полей и для работ по их разминированию. Машина должна перевозить до десяти человек или четыре тонны груза, а их общая масса при перевозке не должна превышать 20 тонн. Переброска автомобилей на дальние расстояния может осуществляться самолётами C-130 Hercules.
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