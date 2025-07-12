https://ria.ru/20250712/chekhiya-2028822336.html

Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин

Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин - РИА Новости, 12.07.2025

Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 бронемашин

Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин на общую сумму 24,7 миллиарда крон (около 1,1 миллиарда долларов),... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T23:38:00+03:00

2025-07-12T23:38:00+03:00

2025-07-12T23:38:00+03:00

в мире

авто

чехия

c-130 hercules

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155156/00/1551560006_488:0:2709:1249_1920x0_80_0_0_df8298b67459f128bbbd1acadf496032.jpg

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Минобороны Чехии объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин на общую сумму 24,7 миллиарда крон (около 1,1 миллиарда долларов), сообщило в субботу агентство ЧТК со ссылкой на заместителя министра обороны Франтишека Шульца. "Министерство обороны объявило конкурс на поставку 185 четырехколесных бронированных автомашин, стоимость контракта составляет 24,7 миллиарда крон. Машины предполагается использовать, в частности, в инженерных войсках, для нужд медиков, саперов и военной полиции. Первые заявки для участия в квалификационном раунде подали уже более десяти фирм", - сообщил Шульц. Армия хотела бы получить для своих нужд полноприводной автомобиль массой до 20 тонн типа MRAP (Mine Resistant Ambush Protected). Инженерным войскам такой автомобиль нужен главным образом для преодоления минных полей и для работ по их разминированию. Машина должна перевозить до десяти человек или четыре тонны груза, а их общая масса при перевозке не должна превышать 20 тонн. Переброска автомобилей на дальние расстояния может осуществляться самолётами C-130 Hercules.

https://ria.ru/20250709/ukraina-2028238679.html

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, авто, чехия, c-130 hercules