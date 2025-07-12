https://ria.ru/20250712/brondukov-2028632143.html

Как Брондуков сделал образ простого работяги культовым

Как Брондуков сделал образ простого работяги культовым - РИА Новости, 12.07.2025

Как Брондуков сделал образ простого работяги культовым

Часто случается так, что в фильме именно маленький эпизод или короткая реплика, произнесенная каким-то внешне жалким персонажем, запоминается гораздо лучше, чем РИА Новости, 12.07.2025

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Часто случается так, что в фильме именно маленький эпизод или короткая реплика, произнесенная каким-то внешне жалким персонажем, запоминается гораздо лучше, чем длинные монологи главного героя — брутального и мужественного красавца. Конечно, если этот жалкий человечек — настоящий мастер своего дела, мастер эпизода. Борислав Брондуков был именно таким актером. Его фразы, например, "Гони рубль, родственник! Мне Афоня рубль должен!" из фильма Георгия Данелии стали крылатыми. Глядя на героев Брондукова — маленьких, шебутных, суетливых, порой слегка жалких мужчин, полных комплексов, невозможно было не улыбнуться. За свою карьеру он сыграл более 130 ролей, часто продолжая работать, несмотря на удары судьбы.Ранние годыБорислав родился 1 марта 1938 года в полесской деревне Дубовая, где жили в основном поляки. Его отец, Николай Брондуков, был красным конником, а мать, Янина Антоновна, — крестьянкой. Мать дала сыну польское имя Борислав. Его крестили в католическом костеле, который до сих пор сохранился в той отдаленной местности. Однако с именами всегда была путаница: поляки называли его Брониславом, а отец иногда — Болиславом. В деревне его звали то Борей, то Броней. Позже в советских газетах и журналах встречались все три варианта имени. Ребенок рос хилым и болезненным, чуть не умер от коклюша, но мама нашла знахарку, которая вылечила мальчика народными средствами. По духу и воспитанию Борислав оставался деревенским парнем, сохраняя в речи множество украинских и польских слов и выражений, понятных лишь местным жителям. Работать по хозяйству он начал рано, как и все дети в деревне — мог подоить корову, нарубить дров и покосить сено. Как семья пережила войну, неизвестно, но, вероятно, немцы не заходили в глухие Полесские болота, где скрывалась деревня Дубовая.Страсть к выдумкам у Борислава пошла от отца — большого фантазера, который часто рассказывал, что был почти сыном полка в 25-й Чапаевской дивизии, лично знаком с Василием Ивановичем и его ординарцем Петькой. После выхода фильма Георгия и Сергея Васильевых, которых называли братьями, хотя они были лишь однофамильцами, полстраны считало себя знакомыми с героями Чапаева. Однако никаких документальных подтверждений рассказам отца не было. Николай часто уезжал — то ли в длительные командировки, то ли на промысел, и Борислав видел его редко. Заполняя анкету при поступлении в строительный техникум, он едва не написал в графе "отец" слово "гулящий", но вовремя передумал, понимая, что в СССР с анкетами не шутят.Учеба в КиевеПосле окончания строительного техникума Борислав Брондуков некоторое время работал на крупнейшем киевском заводе "Арсенал", где одновременно играл в самодеятельном театре. Его заметил преподаватель Киевского театрального института и предложил поступить на актерский факультет. Однако из-за необычной внешности и специфической речи документы Брондукова сначала не приняли — считалось, что с такой манерой ему подойдут только роли прорабов. Ситуацию изменил ректор института Николай Заднепровский, который настоял на приеме молодого человека без экзаменов. Интересно, что в фильме Сергея Микаэляна "Премия" Брондуков все же сыграл прораба.Судьбоносное знакомствоНачав сниматься в кино еще во время учебы, Брондуков сыграл в семи фильмах, хотя не всегда попадал в титры. В середине 1960-х на Одесскую киностудию приехал начинающий сценарист Виктор Мережко, который поселился в гостинице студии рядом с Брондуковым. Первое впечатление Мережко от соседа было неоднозначным — тот представился бывшим уголовником и любителем выпить. Однако позже выяснилось, что это известный актер. Так началась их дружба, продолжавшаяся более 30 лет до самой смерти Брондукова.Первые ролиПосле окончания института в 1966 году Брондуков поступил в труппу Русского драматического театра им. Леси Украинки в Киеве. Однако из-за привычки устраивать выходки прямо на сцене его быстро уволили, и он полностью сосредоточился на кино. Киевская киностудия им. Александра Довженко хоть и была провинциальной по советским меркам, но давала актерам возможность сниматься. В 1971 году благодаря усилиям Мережко режиссер Виталий Мельников взял Брондукова на роль в фильме "Здравствуй и прощай!", что стало началом всесоюзной славы актера. Роли у него были в основном небольшие, но чуть длиннее эпизодов. В 1977 году Леонид Марягин пригласил его на роль ветеринара Павла Дежкина в фильме "Вас ожидает гражданка Никанорова" по сценарию Мережко. Там у Брондукова получился замечательный дуэт с Натальей Гундаревой, с которой он позже встретился в картине Светланы Дружининой "Дульсинея Табосская".Первая женаВ конце 1960-х, когда Брондуков уже был популярен на Украине, он был застенчив и не умел ухаживать за женщинами, оставаясь холостяком до тридцати лет. На съемках он познакомился с ассистенткой режиссера Мариной, влюбился и вскоре сделал ей предложение. Однако у Марины вскоре начались признаки психического расстройства. Однажды приступ ярости едва не закончился трагедией — она попыталась зарезать мужа ножом. В клинике диагностировали шизофрению и рекомендовали развод. Развод прошел быстро по медицинским показаниям.Новая семьяВ возрасте 31 года Брондуков встретил 18-летнюю Катю в киевском аэропорту Борисполь. Она была студенткой театрального института и знакомой его приятеля. Через несколько дней он начал давать ей уроки актерского мастерства и влюбился. Они много гуляли по Киеву, в том числе по Андреевскому спуску мимо дома №13, где жил Михаил Булгаков. Катя была тронута ухаживаниями знаменитого актера, и спустя год они поженились, несмотря на насмешки коллег. Катя забросила карьеру актрисы и посвятила себя семье. В 1970 году у них родился сын Костя, а через девять лет — Богдан. Брондуков гордился детьми больше, чем своими ролями, хотя видел их лишь в перерывах между съемками. Чтобы компенсировать это, он часто брал сыновей с собой на съемки. Их даже прозвали "Брондучатами" из-за сходства с отцом.Всесоюзная славаВ 1973 году Брондуков получил звание заслуженного артиста Украины. В 1974 году после кинопроб на фильм "Афоня" режиссер Георгий Данелия, который не присутствовал на пробах, увидел отснятый материал и лично вызвал Брондукова из Киева. Он остановил съемки на целый день, чтобы расширить роль алкаша Федула, и для создания образа дал актеру свой старый свитер. Брондуков так убедительно сыграл пьяницу, что его не пустили в ресторан, где снимали эпизод. Фильм стал лидером проката 1975 года, собрав более 62 миллионов зрителей, а реплики Брондукова быстро стали крылатыми. Многие считают, что он затмил в фильме даже знаменитых Леонида Куравлева и Евгения Леонова."Табор уходит в небо"В 1976 году вышел фильм Эмиля Лотяну "Табор уходит в небо", где Брондуков сыграл цыгана Бучу. Его горькое замечание о том, что жить стало невозможно, так как нельзя красть даже кур и бублики, прозвучало смело в период борьбы с "несунами" в СССР и стало крылатой фразой. Фильм собрал почти 65 миллионов зрителей и стал лидером проката.Роль в сериале о Шерлоке ХолмсеВ 1979 году на телевидении вышел первый фильм из серии Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне, где Брондуков сыграл смешного, хоть и не слишком умного инспектора Лестрейда. Его озвучивал Игорь Ефимов. Позже Брондуков снялся еще в пяти фильмах этой серии.ИмпровизацииБрондуков часто импровизировал на площадке. Иногда режисеры пресекали это, но порой шли ему навстречу. В фильме Александра Павловского "Зеленый фургон" почти все реплики его героя — деревенского милиционера Мыколы Грищенко — были придуманы самим актером. Слухи о пристрастии Брондукова к алкоголю ходили, и на съемках это иногда подтверждалось. Однако, как говорил Аркадий Велюров, "Кто не пьет? Покажи!" В СССР таких было немного. Брондуков не был пьяницей, хотя иногда давал слабину, что заканчивалось запоем.Поздние годыВ 1988 году Борислав Брондуков стал Народным артистом УССР. Казалось, его карьера набрала новый виток — он снимался без передышки, несмотря на болезни. Жена уговаривала его отдыхать и лечиться, но он продолжал работать. Он ездил на съемки в Москву, Ташкент, Одессу, даже Пхеньян, снимаясь в шести-восьми фильмах в год, а в 1991-м — в десяти. После первого инсульта он сыграл в более семидесяти фильмах. 23 февраля 1992 года, направляясь на съемки в Москву, он был приглашен военными летчиками выпить коньяка — дефицитного тогда напитка, что очень тронуло актера. Однако вскоре после этого его госпитализировали — нагрузки и алкоголь сказались. После второго инсульта Брондуков почти перестал говорить, но еще мог ходить с палкой.В 1995 году он стал первым лауреатом премии Украины имени Александра Довженко. Несмотря на ухудшение здоровья, он продолжал сниматься. Однако после распада СССР киноиндустрия в Украине пришла в упадок, и работы почти не осталось. Брондуков приходил на Бессарабский рынок просить кости для собак, но вместо них ему подсовывали съедобное мясо. Собак у него не было, но признаться в нищете он не мог.В 1997 году у актера случился третий инсульт, после которого он оказался парализован и практически потерял память. Жена Екатерина переехала с ним за город, сдав квартиру в центре Киева, чтобы хоть как-то поддержать семью. Она ухаживала за ним, выносила на прогулки, хотя сама была хрупкой женщиной. Для нее это не был подвиг — выбора просто не было.Не узнал другаК сожалению, многих коллег и друзей Брондукова быстро забыли, а некоторые боялись видеть его немощным. Лишь Виктор Мережко навещал друга регулярно. Дмитрий Харатьян приезжал однажды, но актер его не узнал. Борислав Брондуков умер 10 марта 2004 года, через десять дней после своего 66-летия.Если спросить, как звали героя Брондукова в "Афоне", многие не вспомнят — Федул. По сути, все его персонажи были похожи: нелепые маленькие людишки, алкоголики и мелкие врунишки. Хотя это не самый достойный образ для подражания, многие мужчины узнавали в них себя и радовались, что они все же лучше. Борислав Брондуков оставил заметный след в советском и украинском кино как мастер эпизода и уникальный актер с неповторимым стилем.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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киев, ссср, украина