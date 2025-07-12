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Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ

Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.07.2025

Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ

Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T15:04:00+03:00

2025-07-12T15:04:00+03:00

2025-07-12T15:04:00+03:00

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германия

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фридрих мерц

никушор дан

франк-вальтер штайнмайер

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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский телеканал Digi24, ссылаясь на источники в администрации румынского лидера. "Встреча Дана и Мерца запланирована на 18 июля. Румынский президент также проведет переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. Обсуждение в Берлине будет сосредоточено на двусторонних, европейских и вопросах политики безопасности. В рамках официального визита в Германию румынский лидер будет принят с воинскими почестями", - цитирует свой источник телеканал. Германия является первым торговым партнером Румынии, занимая долю 19,82% в общем внешнеторговом обороте - 20,95% в экспорте и 18,98% в импорте по состоянию на 31 октября 2024 года, согласно данным МИД Румынии. В 2025 году страны отмечают 145-летие установления дипломатических отношений.

https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html

германия

румыния

берлин (город)

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в мире, германия, румыния, берлин (город), фридрих мерц, никушор дан, франк-вальтер штайнмайер