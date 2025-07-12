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Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.07.2025
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15:04 12.07.2025
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Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ
Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.07.2025
Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ
Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T15:04:00+03:00
2025-07-12T15:04:00+03:00
в мире
германия
румыния
берлин (город)
фридрих мерц
никушор дан
франк-вальтер штайнмайер
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский телеканал Digi24, ссылаясь на источники в администрации румынского лидера. "Встреча Дана и Мерца запланирована на 18 июля. Румынский президент также проведет переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. Обсуждение в Берлине будет сосредоточено на двусторонних, европейских и вопросах политики безопасности. В рамках официального визита в Германию румынский лидер будет принят с воинскими почестями", - цитирует свой источник телеканал. Германия является первым торговым партнером Румынии, занимая долю 19,82% в общем внешнеторговом обороте - 20,95% в экспорте и 18,98% в импорте по состоянию на 31 октября 2024 года, согласно данным МИД Румынии. В 2025 году страны отмечают 145-летие установления дипломатических отношений.
https://ria.ru/20250710/mer-2028431842.html
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в мире, германия, румыния, берлин (город), фридрих мерц, никушор дан, франк-вальтер штайнмайер
В мире, Германия, Румыния, Берлин (город), Фридрих Мерц, Никушор Дан, Франк-Вальтер Штайнмайер
Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы безопасности, сообщают СМИ

Digi24: Румыния и Германия обсудят в Берлине вопросы европейской безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБерлин
Берлин - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 12 июл - РИА Новости. Президент Румынии Никушор Дан и канцлер Германии Фридрих Мерц проведут переговоры по европейской политике безопасности 18 июля в Берлине, сообщает бухарестский телеканал Digi24, ссылаясь на источники в администрации румынского лидера.
"Встреча Дана и Мерца запланирована на 18 июля. Румынский президент также проведет переговоры с главой ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером во дворце Бельвю. Обсуждение в Берлине будет сосредоточено на двусторонних, европейских и вопросах политики безопасности. В рамках официального визита в Германию румынский лидер будет принят с воинскими почестями", - цитирует свой источник телеканал.
Германия является первым торговым партнером Румынии, занимая долю 19,82% в общем внешнеторговом обороте - 20,95% в экспорте и 18,98% в импорте по состоянию на 31 октября 2024 года, согласно данным МИД Румынии. В 2025 году страны отмечают 145-летие установления дипломатических отношений.
Ион Чебан - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мэр Кишинева обвинил Санду в сговоре с президентом Румынии
10 июля, 18:54
 
В миреГерманияРумынияБерлин (город)Фридрих МерцНикушор ДанФранк-Вальтер Штайнмайер
 
 
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