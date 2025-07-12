https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028721222.html

ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника

ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025

ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T07:52:00+03:00

2025-07-12T07:52:00+03:00

2025-07-12T08:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

брянская область

черное море

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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250712/opasnost-2028721116.html

россия

брянская область

черное море

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безопасность, россия, брянская область, черное море