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ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:52 12.07.2025 (обновлено: 08:06 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/bespilotniki-2028721222.html
ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника
ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника - РИА Новости, 12.07.2025
ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника
Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T07:52:00+03:00
2025-07-12T08:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
черное море
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/opasnost-2028721116.html
россия
брянская область
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безопасность, россия, брянская область, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Черное море
ПВО ночью уничтожила 33 украинских беспилотника

Минобороны: силы ПВО ночью уничтожили 33 украинских беспилотника

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили ночью 33 украинских БПЛА над шестью регионами России и акваторией Черного моря, сообщили в Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 33 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 16 – над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, четыре – над территорией Республики Крым, три – над территорией Ростовской области, два – над территорией Курской области, один – над территорией Воронежской области, один – над территорией Краснодарского края и один – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
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