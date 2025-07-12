https://ria.ru/20250712/belorussija-2028813593.html

В Белоруссии сообщили о восстановлении электроснабжения предприятий

В Белоруссии сообщили о восстановлении электроснабжения предприятий - РИА Новости, 12.07.2025

В Белоруссии сообщили о восстановлении электроснабжения предприятий

Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что подача электричества возобновлена на все предприятия, пострадавшие от воздействия грозового фронта, за... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T21:32:00+03:00

2025-07-12T21:32:00+03:00

2025-07-12T21:32:00+03:00

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МИНСК, 12 июл – РИА Новости. Министр энергетики Белоруссии Денис Мороз сообщил, что подача электричества возобновлена на все предприятия, пострадавшие от воздействия грозового фронта, за исключением "Могилевхимволокно", полное восстановление электроснабжения которого займет не менее недели. Гроза со шквалистым ветром 9-11 июля привели к нарушению электроснабжения более чем в 1,3 тысячи населенных пунктах. Одним из самых пострадавших от стихии регионов республики стала Могилевская область. В субботу министерство энергетики Белоруссии заявило, что электроснабжение всех населенных пунктов, которые ранее пострадали от прохождения по республике грозового фронта, восстановлено. "На сегодняшнее утро в соответствии с поручениями главы государства в полном объеме восстановлена система электроснабжения. Подана электроэнергия во все населенные пункты, и до каждого потребителя электроэнергия доведена. Подана электроэнергия на промышленные предприятия, за исключением одного – "Могилевхимволокно", - приводит слова министра агентство Белта. По его словам, это самый тяжелый участок: поврежден технологический токопровод, из-за чего очень тяжело обеспечить полноценную работу производства. Глава минэнерго отметил, что напряжение на завод подано. "У нас есть возможность подавать технологический пар, и происходят пусковые операции. Постепенно технологические процессы запускаются. Вместе с тем без восстановления этого токопровода полноценный выход на режим работы завода затруднен. В настоящий момент работают инженерный персонал, проектировщики, строители для того, чтобы найти техническое решение. В целом решение как таковое найдено. Заканчиваются демонтажные работы по поврежденному токопроводу и реализуется то решение, которое разработали проектировщики", - рассказал министр. Мороз добавил, что восстановление токопровода займет достаточно значительный промежуток времени, потому что происходит на очень ограниченном участке, очень насыщенном другими технологическими коммуникациями. "Нами разработаны технологические решения для сооружения, но это занимает время. Мы ожидаем, что полное восстановление электроснабжения "Могилевхимолокно" займет не менее недели", - отметил министр. "Могилевхимволокно" является единственным в Белоруссии крупным производителем диметилтерефталата, полиэфирного гранулята ПЭТ, полиэфирных волокон и нитей, синтетических пленок и основным поставщиком сырья для легкой промышленности. "Могилевхимволокно" относится к разряду градообразующих предприятий Могилева.

https://ria.ru/20250711/penza-2028484522.html

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в мире, жкх, белоруссия, могилевская область, могилев