https://ria.ru/20250712/belorussija-2028755745.html
Белоруссия пригласила КНДР на конференцию по евразийской безопасности
Белоруссия пригласила КНДР на конференцию по евразийской безопасности - РИА Новости, 12.07.2025
Белоруссия пригласила КНДР на конференцию по евразийской безопасности
Белоруссия пригласила КНДР участвовать в конференции по евразийской безопасности в октябре в Минске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T14:46:00+03:00
2025-07-12T14:46:00+03:00
2025-07-12T14:46:00+03:00
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ВОНСАН (КНДР), 12 июл - РИА Новости. Белоруссия пригласила КНДР участвовать в конференции по евразийской безопасности в октябре в Минске, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Моя коллега затронула тему, связанную с реализацией инициативы (президента России Владимира - ред.) Путина об архитектуре евразийской безопасности. Мы подтвердили, что очередная, третья конференция на тему евразийской архитектуры состоится в октябре Минске. Наши белорусские коллеги при нашей поддержке направили приглашение нашим северокорейским друзьям, они его рассматривают. Надеюсь, что будет хорошим поводом к дискуссиям, которые посвящены очень важной теме", - сказал Лавров журналистам.
https://ria.ru/20250712/lavrov-2028722869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, россия, белоруссия, сергей лавров, в мире
Минск, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, В мире
Белоруссия пригласила КНДР на конференцию по евразийской безопасности
Белоруссия пригласила КНДР на третью конференцию по евразийской безопасности