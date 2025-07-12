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Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье - РИА Новости, 12.07.2025
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
Энергетики проводят восстановительные работы в Запорожской области, где без электроснабжения и воды в результате перегрузок оборудования остались Мелитополь,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:30:00+03:00
2025-07-12T19:30:00+03:00
2025-07-12T19:39:00+03:00
запорожье
мелитополь
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Энергетики проводят восстановительные работы в Запорожской области, где без электроснабжения и воды в результате перегрузок оборудования остались Мелитополь, Бердянск и несколько районов области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В связи с высокой температурой окружающего воздуха, в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети, проводятся работы по переводу нагрузок. Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов" , - написал Балицкий в Telegram-канале.Он также сообщил, что с целью предотвращения повреждения оборудования на объектах водоснабжения, которое может произойти из-за нестабильного электроснабжения и частых перепадов напряжения, в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах приостановлена подача воды.Губернатор сообщил, что энергетики проводят восстановительные работы, специалисты работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20250711/leto-2028512482.html
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запорожье, мелитополь, бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
Балицкий: в Запорожье ведут восстановление электрооборудования после перегрузок