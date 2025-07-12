Рейтинг@Mail.ru
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье - РИА Новости, 12.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:30 12.07.2025 (обновлено: 19:39 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/balitskiy-2028800267.html
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье - РИА Новости, 12.07.2025
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье
Энергетики проводят восстановительные работы в Запорожской области, где без электроснабжения и воды в результате перегрузок оборудования остались Мелитополь,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:30:00+03:00
2025-07-12T19:39:00+03:00
запорожье
мелитополь
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_ae7a6ebd4c6b18fa68a4e9b56f7c3806.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Энергетики проводят восстановительные работы в Запорожской области, где без электроснабжения и воды в результате перегрузок оборудования остались Мелитополь, Бердянск и несколько районов области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий."В связи с высокой температурой окружающего воздуха, в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети, проводятся работы по переводу нагрузок. Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов" , - написал Балицкий в Telegram-канале.Он также сообщил, что с целью предотвращения повреждения оборудования на объектах водоснабжения, которое может произойти из-за нестабильного электроснабжения и частых перепадов напряжения, в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах приостановлена подача воды.Губернатор сообщил, что энергетики проводят восстановительные работы, специалисты работают в усиленном режиме.
https://ria.ru/20250711/leto-2028512482.html
запорожье
мелитополь
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1951108506_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_091bfd18a1f022c99095cb29c76df37b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
запорожье, мелитополь, бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Запорожье, Мелитополь, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Балицкий рассказал о восстановлении электрооборудования в Запорожье

Балицкий: в Запорожье ведут восстановление электрооборудования после перегрузок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости. Энергетики проводят восстановительные работы в Запорожской области, где без электроснабжения и воды в результате перегрузок оборудования остались Мелитополь, Бердянск и несколько районов области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"В связи с высокой температурой окружающего воздуха, в системе электроснабжения Запорожской области возникли критические перегрузки оборудования. С целью сохранения стабильного функционирования сети, проводятся работы по переводу нагрузок. Вынужденные отключения коснулись части потребителей Мелитополя, Бердянска, Васильевского, Токмакского, Куйбышевского, Каменско-Днепровского муниципальных округов" , - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он также сообщил, что с целью предотвращения повреждения оборудования на объектах водоснабжения, которое может произойти из-за нестабильного электроснабжения и частых перепадов напряжения, в Бердянске, Мелитополе, Васильевском, Токмакском и Куйбышевском округах приостановлена подача воды.
Губернатор сообщил, что энергетики проводят восстановительные работы, специалисты работают в усиленном режиме.
Лето в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Пик температур в Центральной России скоро пройдет, рассказал синоптик
11 июля, 10:52
 
ЗапорожьеМелитопольБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала