https://ria.ru/20250712/avariya-2028745331.html

Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве

Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве - РИА Новости, 12.07.2025

Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве

Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T13:23:00+03:00

2025-07-12T13:23:00+03:00

2025-07-12T18:43:00+03:00

москва

происшествия

авто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028730806_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_063fe0f3e1919224a61064f6716d3e6f.jpg

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора.На кадрах видно, как водитель, разогнавшись перед переходом, не затормозил и проехал на красный свет в момент, когда люди переходили дорогу.В пятницу на Бережковской набережной легковой автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места аварии.Позже полицейские нашли машину и задержали ее пассажиров. Столичная прокуратура подтвердила, что машиной на момент аварии управлял 23-летний мужчина. В ведомстве добавили, что в случае признания вины ему грозит до семи лет лишения свободы. Ему предъявили обвинения, в ближайшее время изберут меру пресечения.

https://ria.ru/20250712/mashina-2028705042.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет. 2025-07-12T13:23 true PT0M15S

ДТП на Бережковской набережной в Москве Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь. 2025-07-12T13:23 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, авто