https://ria.ru/20250712/avariya-2028745331.html
Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве
Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве - РИА Новости, 12.07.2025
Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве
Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T13:23:00+03:00
2025-07-12T13:23:00+03:00
2025-07-12T18:43:00+03:00
москва
происшествия
авто
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора.На кадрах видно, как водитель, разогнавшись перед переходом, не затормозил и проехал на красный свет в момент, когда люди переходили дорогу.В пятницу на Бережковской набережной легковой автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места аварии.Позже полицейские нашли машину и задержали ее пассажиров. Столичная прокуратура подтвердила, что машиной на момент аварии управлял 23-летний мужчина. В ведомстве добавили, что в случае признания вины ему грозит до семи лет лишения свободы. Ему предъявили обвинения, в ближайшее время изберут меру пресечения.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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За рулем машины, влетевшей в людей в Москве, находился 23-летний мужчина
За рулем машины, влетевшей в людей на набережной в Москве, находился 23-летний мужчина, он задержан, подтвердила прокуратура Москвы, показав кадры происшествия с видеорегистратора виновника событий. Водителю предъявят обвинение в нарушении ПДД и изберут меру пресечения, ему грозит до 7 лет.
2025-07-12T13:23
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ДТП на Бережковской набережной в Москве
Виновник происшествия скрылся с места ДТП и понесет ответственность, автомобиль был зафиксирован дорожными камерами. Водитель задержан. За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. По информации Прокуратуры Москвы в ДТП есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь.
2025-07-12T13:23
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москва, происшествия, авто
Москва, Происшествия, Авто
Появилось видео наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве
Видеорегистратор снял момент наезда автомобиля на толпу пешеходов в Москве
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Момент наезда на толпу пешеходов на Бережковской набережной в Москве попал на камеру видеорегистратора.
На кадрах видно, как водитель, разогнавшись перед переходом, не затормозил и проехал на красный свет в момент, когда люди переходили дорогу.
В пятницу на Бережковской набережной легковой автомобиль наехал на пешеходов. Пострадали, предварительно, пять человек, включая двух детей, двое из пострадавших взрослых находятся в тяжелом состоянии. Водитель скрылся с места аварии.
Позже полицейские нашли машину и задержали ее пассажиров. Столичная прокуратура подтвердила, что машиной на момент аварии управлял 23-летний мужчина. В ведомстве добавили, что в случае признания вины ему грозит до семи лет лишения свободы. Ему предъявили обвинения, в ближайшее время изберут меру пресечения.