https://ria.ru/20250712/ataki-2028803690.html

В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех

В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех - РИА Новости, 12.07.2025

В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех

Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-12T19:58:00+03:00

2025-07-12T19:58:00+03:00

2025-07-12T21:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

происшествия

белгород

шебекино

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БЕЛГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Количество раненых вследствие атаки беспилотников на многоквартирный дом увеличилось до двух человек. <…> Кроме того, по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель", — написал он в Telegram-канале.До этого губернатор сообщал об одной пострадавшей — жительница многоквартирного дома получила осколочные ранения. У второй женщины баротравма, ей помощь оказали на месте.Мужчина, пострадавший при налете на социальный объект, обратился в больницу самостоятельно. У него диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы, лечиться он продолжит амбулаторно.Еще один мужчина получил баротравму в селе Беленькое Борисовского района, где дрон взорвался во дворе частного дома. Помощь ему оказали на месте.Кроме того, житель города Шебекино погиб в результате прилета украинского снаряда в частный дом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.Губернатор также рассказал о атаках дронов на область:

https://ria.ru/20250712/bpla-2028739166.html

https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгород, шебекино