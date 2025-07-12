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В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех - РИА Новости, 12.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:58 12.07.2025 (обновлено: 21:37 12.07.2025)
https://ria.ru/20250712/ataki-2028803690.html
В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех
В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех - РИА Новости, 12.07.2025
В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех
Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T19:58:00+03:00
2025-07-12T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
происшествия
белгород
шебекино
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БЕЛГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.&quot;Количество раненых вследствие атаки беспилотников на многоквартирный дом увеличилось до двух человек. &lt;…&gt; Кроме того, по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель&quot;, — написал он в Telegram-канале.До этого губернатор сообщал об одной пострадавшей — жительница многоквартирного дома получила осколочные ранения. У второй женщины баротравма, ей помощь оказали на месте.Мужчина, пострадавший при налете на социальный объект, обратился в больницу самостоятельно. У него диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы, лечиться он продолжит амбулаторно.Еще один мужчина получил баротравму в селе Беленькое Борисовского района, где дрон взорвался во дворе частного дома. Помощь ему оказали на месте.Кроме того, житель города Шебекино погиб в результате прилета украинского снаряда в частный дом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.Губернатор также рассказал о атаках дронов на область:
https://ria.ru/20250712/bpla-2028739166.html
https://ria.ru/20250709/evropa-2028003456.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина, происшествия, белгород, шебекино
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина, Происшествия, Белгород, Шебекино
В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех

Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ

© Фото : Telegram-канал Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
© Фото : Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«

"Количество раненых вследствие атаки беспилотников на многоквартирный дом увеличилось до двух человек. <…> Кроме того, по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель", — написал он в Telegram-канале.

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До этого губернатор сообщал об одной пострадавшей — жительница многоквартирного дома получила осколочные ранения. У второй женщины баротравма, ей помощь оказали на месте.
Мужчина, пострадавший при налете на социальный объект, обратился в больницу самостоятельно. У него диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы, лечиться он продолжит амбулаторно.
Еще один мужчина получил баротравму в селе Беленькое Борисовского района, где дрон взорвался во дворе частного дома. Помощь ему оказали на месте.
Кроме того, житель города Шебекино погиб в результате прилета украинского снаряда в частный дом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
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Губернатор также рассказал о атаках дронов на область:
  • в Белгороде целями стали спорткомплекс "Белгород Арена", социальный объект и многоквартирный дом, еще один беспилотник сдетонировал в воздухе;
  • в Шебекино выбило окна и посекло фасад производственного предприятия;
  • в селе Муром Шебекинского округа дрон также атаковал предприятие;
  • в селе Новая Таволжанка беспилотник сдетонировал рядом с машиной;
  • в селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона повреждены административное здание и социальный объект;
  • в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект;
  • в районе села Никольского дрон ударил по машине — у нее выбиты стекла и поврежден кузов;
  • в поселке Дубовое из-за падения обломков получили повреждения заборы трех частных домов;
  • в селе Стрелецкое пострадал один автомобиль;
  • в селе Таврово — навес дома и кровля гаража.

Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.

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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныВячеслав ГладковУкраинаПроисшествияБелгородШебекино
 
 
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