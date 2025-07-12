В Белгородской области число пострадавших от атак БПЛА выросло до четырех
Четыре мирных жителя Белгородской области пострадали при атаках дронов ВСУ
© Фото : Telegram-канал Вячеслава ГладковаПоследствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
© Фото : Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Последствия атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 12 июл — РИА Новости. Четверо мирных жителей Белгородской области пострадали из-за атак украинских беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"Количество раненых вследствие атаки беспилотников на многоквартирный дом увеличилось до двух человек. <…> Кроме того, по уточненной информации, в результате атаки БПЛА на здание социального объекта пострадал мирный житель", — написал он в Telegram-канале.
До этого губернатор сообщал об одной пострадавшей — жительница многоквартирного дома получила осколочные ранения. У второй женщины баротравма, ей помощь оказали на месте.
Мужчина, пострадавший при налете на социальный объект, обратился в больницу самостоятельно. У него диагностировали минно-взрывную травму и множественные открытые раны головы, лечиться он продолжит амбулаторно.
Еще один мужчина получил баротравму в селе Беленькое Борисовского района, где дрон взорвался во дворе частного дома. Помощь ему оказали на месте.
Кроме того, житель города Шебекино погиб в результате прилета украинского снаряда в частный дом. Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Губернатор также рассказал о атаках дронов на область:
- в Белгороде целями стали спорткомплекс "Белгород Арена", социальный объект и многоквартирный дом, еще один беспилотник сдетонировал в воздухе;
- в Шебекино выбило окна и посекло фасад производственного предприятия;
- в селе Муром Шебекинского округа дрон также атаковал предприятие;
- в селе Новая Таволжанка беспилотник сдетонировал рядом с машиной;
- в селе Борки Валуйского округа при детонации FPV-дрона повреждены административное здание и социальный объект;
- в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник атаковал социальный объект;
- в районе села Никольского дрон ударил по машине — у нее выбиты стекла и поврежден кузов;
- в поселке Дубовое из-за падения обломков получили повреждения заборы трех частных домов;
- в селе Стрелецкое пострадал один автомобиль;
- в селе Таврово — навес дома и кровля гаража.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. ВСУ ежедневно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с помощью дронов и устраивают диверсии. С 9 августа 2024 года в области ввели режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановку в регионе признали чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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