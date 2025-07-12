https://ria.ru/20250712/afganistan-2028737551.html
В Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов, заявил комиссар ООН
В Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов, заявил комиссар ООН - РИА Новости, 12.07.2025
В Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов, заявил комиссар ООН
В текущем году в Афганистан могут возвратиться из-за рубежа три миллиона мигрантов, заявил глава представительства УВКБ ООН по делам беженцев Арафат Джамаль,... РИА Новости, 12.07.2025
2025-07-12T11:58:00+03:00
2025-07-12T11:58:00+03:00
2025-07-12T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В текущем году в Афганистан могут возвратиться из-за рубежа три миллиона мигрантов, заявил глава представительства УВКБ ООН по делам беженцев Арафат Джамаль, предупредив, что этот поток репатриантов усугубляет и без того серьезный гуманитарный кризис. Как сообщает информационный портал Ariana news, Иран и Пакистан ввели новые правила, касающиеся перемещенных афганцев. Тегеран уже дал четырем миллионам афганцев, находящимся в Иране нелегально, срок до 6 июля, чтобы покинуть иранскую территорию. "Мы наблюдаем унизительный, неорганизованный и массовый исход афганцев из обеих стран, что создает огромное давление на родину, которая рада их принять, но совершенно не готова к этому", - цитирует слова дипломата издание. "Нас беспокоит масштаб, интенсивность и способ, которым происходят возвращения", - добавил Джамаль. Согласно информации главы представительства УВКБ ООН, более 1,6 миллиона афганцев уже вернулись из Пакистана и Ирана в этом году, причем подавляющее большинство - из Ирана. Эта цифра уже превышает первоначальные прогнозы УВКБ ООН в 1,4 миллиона на 2025 год. Джамаль уточнил, что "УВКБ ООН теперь прогнозирует, что в этом году в Афганистан могут возвратиться три миллиона человек". Представительство также информировало, что более 30 тысяч человек в день пересекают КПП "Ислам-Кала" на афганско-иранской границе в сторону Афганистана, причем только 4 июля границу пересекли 50 тысяч человек. "Многие из этих возвращенцев прибывают, будучи внезапно вырванными с места и пережив тяжелое, изнурительное и унизительное путешествие. Они прибывают уставшими, дезориентированными, измученными и часто в отчаянии", - указал Джамаль. ООН принимает экстренные меры для укрепления систем водоснабжения и санитарии, предназначенных для обслуживания от 7 до 10 тысяч человек в день, а также для проведения вакцинации и оказания услуг по обеспечению питанием, отметил представитель ООН.
https://ria.ru/20250709/afganistan-2028242194.html
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в мире, здоровье - общество, иран, афганистан, пакистан, оон, управление верховного комиссара оон по делам беженцев
В мире, Здоровье - Общество, Иран, Афганистан, Пакистан, ООН, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев
В Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов, заявил комиссар ООН
УВКБ ООН: в текущем году в Афганистан могут возвратиться три миллиона мигрантов
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. В текущем году в Афганистан могут возвратиться из-за рубежа три миллиона мигрантов, заявил глава представительства УВКБ ООН по делам беженцев Арафат Джамаль, предупредив, что этот поток репатриантов усугубляет и без того серьезный гуманитарный кризис.
Как сообщает информационный портал Ariana news, Иран
и Пакистан
ввели новые правила, касающиеся перемещенных афганцев. Тегеран
уже дал четырем миллионам афганцев, находящимся в Иране нелегально, срок до 6 июля, чтобы покинуть иранскую территорию.
"Мы наблюдаем унизительный, неорганизованный и массовый исход афганцев из обеих стран, что создает огромное давление на родину, которая рада их принять, но совершенно не готова к этому", - цитирует слова дипломата издание. "Нас беспокоит масштаб, интенсивность и способ, которым происходят возвращения", - добавил Джамаль.
Согласно информации главы представительства УВКБ ООН
, более 1,6 миллиона афганцев уже вернулись из Пакистана и Ирана в этом году, причем подавляющее большинство - из Ирана. Эта цифра уже превышает первоначальные прогнозы УВКБ ООН в 1,4 миллиона на 2025 год. Джамаль уточнил, что "УВКБ ООН теперь прогнозирует, что в этом году в Афганистан
могут возвратиться три миллиона человек".
Представительство также информировало, что более 30 тысяч человек в день пересекают КПП "Ислам-Кала" на афганско-иранской границе в сторону Афганистана, причем только 4 июля границу пересекли 50 тысяч человек.
"Многие из этих возвращенцев прибывают, будучи внезапно вырванными с места и пережив тяжелое, изнурительное и унизительное путешествие. Они прибывают уставшими, дезориентированными, измученными и часто в отчаянии", - указал Джамаль.
ООН принимает экстренные меры для укрепления систем водоснабжения и санитарии, предназначенных для обслуживания от 7 до 10 тысяч человек в день, а также для проведения вакцинации и оказания услуг по обеспечению питанием, отметил представитель ООН.