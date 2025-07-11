https://ria.ru/20250711/zhku-2028518763.html

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ - РИА Новости, 11.07.2025

Россиянам рассказали, как сэкономить на оплате ЖКУ

На фоне планового подорожания ЖКУ с 1 июля россиянам советуют пересмотреть не только объем потребляемых ресурсов, но и сам способ оплаты: это может дать... РИА Новости, 11.07.2025

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жкх

жку

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. На фоне планового подорожания ЖКУ с 1 июля россиянам советуют пересмотреть не только объем потребляемых ресурсов, но и сам способ оплаты: это может дать экономию в течение года, сообщил руководитель отдела платежей Т-Банка Михаил Романов. "Комиссия 1—1,5% при оплате через отделения банков или онлайн-сервисы — это незаметная, но постоянная переплата. При среднем платеже за ЖКУ 6 600 рублей такая комиссия дает дополнительные траты около 800-1200 рублей в год. Если семья оплачивает услуги через сервис без комиссии, эта сумма остается у них", — сказал Романов, его слова привели в банке. Он подчеркнул, что в 2024 году клиенты Т-Банка оплатили ЖКУ на сумму более 191 миллиарда рублей. Поскольку все платежи клиентов банка проходили без комиссии, экономия в общей сложности составила порядка 1,9 миллиарда рублей. "Чтобы не переплачивать комиссию при оплате ЖКУ, стоит выбирать те каналы, где она не взимается. К примеру, некоторые личные кабинеты УК или банковские приложения", — добавил Романов. Он отметил, что одним из способов экономии являются также льготы и субсидии, которые доступны для многодетных, пенсионеров, инвалидов, ветеранов и других категорий граждан. Также способом экономии является установка счетчиков и контроль потребления. Установка приборов учета воды, тепла и газа позволяет платить за фактическое потребление, а не по нормативу. Это особенно выгодно одиноким жильцам и семьям с экономным стилем жизни. "Переход на индивидуальные приборы учета может снизить плату за воду в среднем на 30%", — отмечает Романов. Еще один способ экономии – оптимизация повседневного потребления. Речь идет о замене ламп на светодиодные; выборе бытовой техники класса А+++; установке многотарифных счетчиков; использовании аэраторов и устранении протечек, а также об утеплении окон и дверей. Также стоит корректировать состав оплачиваемых услуг. Так, некоторые услуги можно исключить, если ими не пользуются, например, коллективные антенны, радиоточки или стационарный телефон. Кроме того, при нарушении качества услуг (перебоях, отклонении параметров) можно добиться перерасчета. Главное — зафиксировать факт актом.

https://realty.ria.ru/20250624/putin-2025142146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, жку