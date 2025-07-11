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Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских - РИА Новости, 11.07.2025
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11:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/zhitel-2028517129.html
Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских
Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских - РИА Новости, 11.07.2025
Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских
Второй западный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Смоленской области, призывавшего истреблять русских, сообщила... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:05:00+03:00
2025-07-11T11:05:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Смоленской области, призывавшего истреблять русских, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. В марте УФСБ по Смоленской области сообщило о задержании выступающего против проведения СВО жителя Десногорска, призывавшего истреблять русское население целыми семьями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к экстремизму). Как уточнила пресс-служба, в ходе расследования установили, что мужчина также "насаждал требования прекращения спецоперации путем физического уничтожения руководства Российской Федерации". По дополнительному эпизоду возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Вторым западным окружным военным судом житель города Десногорска признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на 3 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.
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происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских

Житель Десногорска, призывавший истреблять русских, получил 2,5 года колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Смоленской области, призывавшего истреблять русских, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
В марте УФСБ по Смоленской области сообщило о задержании выступающего против проведения СВО жителя Десногорска, призывавшего истреблять русское население целыми семьями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к экстремизму).
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Как уточнила пресс-служба, в ходе расследования установили, что мужчина также "насаждал требования прекращения спецоперации путем физического уничтожения руководства Российской Федерации". По дополнительному эпизоду возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
"Вторым западным окружным военным судом житель города Десногорска признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на 3 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении.
Приговор в законную силу не вступил.
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