https://ria.ru/20250711/zhitel-2028517129.html

Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских

Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских - РИА Новости, 11.07.2025

Жителю Смоленской области вынесли приговор за призыв истреблять русских

Второй западный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Смоленской области, призывавшего истреблять русских, сообщила... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:05:00+03:00

2025-07-11T11:05:00+03:00

2025-07-11T11:05:00+03:00

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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Второй западный окружной военный суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Смоленской области, призывавшего истреблять русских, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону. В марте УФСБ по Смоленской области сообщило о задержании выступающего против проведения СВО жителя Десногорска, призывавшего истреблять русское население целыми семьями. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК России (публичные призывы к экстремизму). Как уточнила пресс-служба, в ходе расследования установили, что мужчина также "насаждал требования прекращения спецоперации путем физического уничтожения руководства Российской Федерации". По дополнительному эпизоду возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 УК России (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). "Вторым западным окружным военным судом житель города Десногорска признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений и приговорен к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также на 3 года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов", - говорится в сообщении. Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20250711/agenty-2028512300.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, смоленская область, россия