https://ria.ru/20250711/zelenskiy-2028468269.html

СМИ: Россия испортила настроение собравшимся на встречу с Зеленским в Риме

СМИ: Россия испортила настроение собравшимся на встречу с Зеленским в Риме - РИА Новости, 11.07.2025

СМИ: Россия испортила настроение собравшимся на встречу с Зеленским в Риме

Успешные действия российской армии и опасения европейских политиков, связанные с возможным разделом Украины, омрачили встречу сторонников киевского режима в... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:11:00+03:00

2025-07-11T01:11:00+03:00

2025-07-11T01:11:00+03:00

в мире

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джорджа мелони

фридрих мерц

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Успешные действия российской армии и опасения европейских политиков, связанные с возможным разделом Украины, омрачили встречу сторонников киевского режима в Риме, пишет британская газета The Guardian."Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны", — говорится в материале.Как утверждает издание, существует глубокая неопределенность вокруг мирного плана, который, как ожидается, будет включать территориальные уступки Украины в пользу России."Эти регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонские области — Прим. Ред.) могут остаться за Россией в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится", — подчеркивает издание.Вчера спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что США и Европа могут возглавить новый "план Маршалла" для восстановления Украины, проведя параллель с американской программой помощи Европе после Второй мировой войны.Четвертая конференция по восстановлению Украины проходит в четверг и пятницу в Риме, в ней участвуют премьер Италии Джорджа Мелони, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава правительства Польши Дональд Туск. Украинскую делегацию, помимо Владимира Зеленского, возглавила министр экономики Украины Юлия Свириденко.

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028457700.html

https://ria.ru/20250710/zelenskiy-2028454636.html

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в мире, украина, рим, россия, кит келлог, джорджа мелони, фридрих мерц, еврокомиссия