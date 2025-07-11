https://ria.ru/20250711/zdunov-2028552262.html

Глава Мордовии выступил перед молодыми семьями на всероссийском форуме

Глава Мордовии выступил перед молодыми семьями на всероссийском форуме - РИА Новости, 11.07.2025

Глава Мордовии выступил перед молодыми семьями на всероссийском форуме

Глава Мордовии Артем Здунов выступил перед молодыми семьями на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:39:00+03:00

2025-07-11T13:39:00+03:00

2025-07-11T13:39:00+03:00

республика мордовия

артем здунов

форум

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Глава Мордовии Артем Здунов выступил перед молодыми семьями на Всероссийском молодежном форуме "Территория смыслов", сообщает пресс-служба главы региона. Тематическая смена "Семья" Всероссийского форума проходит в Подмосковье на базе мастерской управления "Сенеж" образовательного центра президентской платформы "Россия – страна возможностей". Участники тематической смены обсуждают предложения по развитию семейной политики в стране, лучшие из них будут использованы в реализации национальных проектов "Молодежь и дети" и "Семья". "Смена проходит в формате семейного фестиваля. Глава Мордовии Артём Здунов, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению "Семья", стал одним из ключевых спикеров мероприятия. Руководитель республики рассказал, чем занимается комиссия, как выстраивают свою работу по совершенствованию демографической политики региональные власти", - говорится в сообщении. Здунов подчеркнул, что комиссия в своей работе ориентируется на три основных принципа: семейноцентричность, технологичность и максимальную вовлеченность всех структур, включая госуправление, бизнес, общественные институты. "За последние десять лет в Мордовии в два раза увеличилось количество многодетных семей. И для нас принципиально важно, чтобы доля третьих и последующих детей продолжала расти. Крепкая многодетная семья — стратегический приоритет России. Семейноцентричность должна быть во всем. Чувство семьи детям важно прививать уже с самого раннего возраста. Особая наша гордость сегодня - семьи участников СВО, им - наша всемерная поддержка и забота, чтобы они чувствовали: мы ценим их подвиг", - приводятся в сообщении слова Здунова. Для продвижения духовно-нравственных ценностей в Мордовии реализуется проект "Тонкая материя": в дошкольное образование включен региональный семейно-ориентированный модуль, создан клуб родителей для совместных активностей с детьми. Для школ разработаны просветительские программы "Семьеведение" и "Репродуктивное здоровье". Среди материальных мер поддержки студенческих семей — матпомощь при вступлении в брак или рождении ребенка, перевод студенток-матерей с коммерческого обучения на бюджетное. Кроме того - предоставление комнаты в семейном общежитии, билетов на культурно-массовые мероприятия вузов, юридическая помощь, группы присмотра за детьми студентов, перевод на индивидуальный план обучения при рождении ребенка. Здунов подчеркнул, что доступность жилья при принятии решения о рождении ребенка играет ключевую роль. Поэтому в Мордовии сохраняется уникальная программа соцвыплат на погашение ипотечного кредита при рождении каждого ребенка. За 10 лет такие выплаты получили почти полторы тысячи семей с детьми, в том числе 200 семьям с четырьмя и более детьми ипотечный кредит был погашен полностью. Отмечается, что с 1 ноября этого года в республике запущена новая программа – семьям работников бюджетной сферы, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и связывают свое будущее с Мордовией, будут давать квартиры для проживания (по договорам найма и с правом выкупа). Главное условие – рождение ребенка. "Разговор с молодыми семьями получился интересным и продуктивным. Молодые люди задавали много вопросов, касающихся продвижения семейных ценностей, сохранения репродуктивного здоровья, мер поддержки, корпоративной демографической политики. Очень многое Здунов "взял на карандаш" для рассмотрения комиссией. В скором времени в рамках работы комиссии состоится экспертная сессия с участием профильных специалистов", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250703/mordoviya-2027053914.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

артем здунов, форум