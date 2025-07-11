https://ria.ru/20250711/zdorove-2028528006.html

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках - РИА Новости, 11.07.2025

Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках

Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 12 и 13 июля, врачи будут работать в 35 парках региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:58:00+03:00

2025-07-11T11:58:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 12 и 13 июля, врачи будут работать в 35 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция состоится в 34 городских округах: в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступино и других. "Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным – прогулку и заботу о собственном здоровье. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала акции такой возможностью воспользовались более 2 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".

https://ria.ru/20250708/podmoskove-2027888785.html

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