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Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках - РИА Новости, 11.07.2025
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках
Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 12 и 13 июля, врачи будут работать в 35 парках региона, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:58:00+03:00
2025-07-11T11:58:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 12 и 13 июля, врачи будут работать в 35 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья. Акция состоится в 34 городских округах: в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступино и других. "Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным – прогулку и заботу о собственном здоровье. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала акции такой возможностью воспользовались более 2 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба. При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".
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здоровье, талдом, дмитров
Новости Подмосковья, Здоровье, Талдом, Дмитров
Жители Подмосковья смогут проверить свое здоровье в 35 парках
В Подмосковье состоится акция "Проверь свое здоровье в парке"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Акция "Проверь свое здоровье в парке" пройдет в Московской области 12 и 13 июля, врачи будут работать в 35 парках региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.
Акция состоится в 34 городских округах: в Дмитрове, Талдоме, Орехово-Зуеве, Серпухове, Ступино и других.
"Летом выездные бригады врачей проводят профилактические осмотры в парках. Это удобно, поскольку жителям региона не надо идти в поликлинику, а можно совместить приятное с полезным – прогулку и заботу о собственном здоровье. На месте можно измерить артериальное и внутриглазное давление, пройти антропометрию и другие исследования. С начала акции такой возможностью воспользовались более 2 тысяч человек", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области – министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
При необходимости пациентов направят в поликлинику для более углубленного обследования. Пройти диагностику в парках смогут лица старше 18 лет. Для прохождения профосмотра при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале "Здоровье".