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В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", сообщил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
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13:03 11.07.2025
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В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", сообщил Песков
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", сообщил Песков - РИА Новости, 11.07.2025
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", сообщил Песков
В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:03:00+03:00
2025-07-11T13:03:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в виду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", - сказал Песков. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
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в мире, сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
В Кремле ждут анонсированного Трампом "важного заявления", сообщил Песков

Песков: в Кремле ждут анонсированного Трампом важного заявления

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Кремле ждут анонсированного президентом США Дональдом Трампом "важного заявления", которое он пообещал сделать в понедельник, чтобы понять, что он имел в виду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп", - сказал Песков.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России
11:50
 
В миреСШАРоссияУкраинаДмитрий ПесковДональд Трамп
 
 
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