https://ria.ru/20250711/zavarin-2028527378.html
Заварин оценил выставку в Госдуме о преступлениях киевского режима
Заварин оценил выставку в Госдуме о преступлениях киевского режима - РИА Новости, 11.07.2025
Заварин оценил выставку в Госдуме о преступлениях киевского режима
Мы должны говорить правду о том, что происходит на Донбассе и обязаны сохранить память и передать ее следующим поколениям, историческую правду нельзя забывать,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:55:00+03:00
2025-07-11T11:55:00+03:00
2025-07-11T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мы должны говорить правду о том, что происходит на Донбассе и обязаны сохранить память и передать ее следующим поколениям, историческую правду нельзя забывать, высказал свое мнение и. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин после посещения фотовыставки "Хроники террора неонацистского украинского режима" в здании Государственной Думы России. Экспозиция открылась 1 июля. Она запечатлела трагические судьбы мирных жителей Донбасса и приграничных регионов России, пострадавших от обстрелов украинских боевиков с 2014 года. Заварин отметил, что подобные проекты очень важны для воспитания молодого поколения. "Мы должны говорить правду о том, что происходит на Донбассе и в приграничных регионах. Эти фотографии — не просто документальные свидетельства, это голоса тех, кто стал жертвой неонацистского террора. Запад закрывает глаза на эти преступления, но мы обязаны сохранить память и передать ее следующим поколениям. Это историческая правда, которую нельзя забыть!" — приводит пресс-служба ЗСО Вологодской области слова и. о. председателя. Выставка стала не только свидетельством преступлений киевского режима, но и инструментом сохранения исторической памяти. На фотографиях — разрушенные дома, больницы, школы и лица людей, потерявших родных. Каждый снимок сопровождается описанием событий, включая даты, места ударов и имена погибших. По замыслу организаторов — Государственной Думы и информационного агентства "РИА Новости" — выставка призвана рассказать о преступлениях против жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также показать последствия обстрелов. Миссия — сохранение памяти о жертвах и напоминание миру о необходимости борьбы с неонацизмом. Заварин указал, что подобные инициативы должны быть поддержаны на всех уровнях власти. Онлайн-версия выставки доступна на сайте Государственной Думы, на официальных каналах и в социальных сетях. Ознакомиться с фотоработами можно будет и в стенах Законодательного собрания области. Планируется, что в дальнейшем выставка будет размещена в органах исполнительной власти области и Штабе общественной поддержки "Единой России".
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госдума рф, единая россия
Вологодская область, Госдума РФ, Единая Россия
Заварин оценил выставку в Госдуме о преступлениях киевского режима
Заварин оценил фотовыставку "Хроники террора неонацистского украинского режима"
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Мы должны говорить правду о том, что происходит на Донбассе и обязаны сохранить память и передать ее следующим поколениям, историческую правду нельзя забывать, высказал свое мнение и. о. председателя Законодательного собрания Вологодской области Роман Заварин после посещения фотовыставки "Хроники террора неонацистского украинского режима" в здании Государственной Думы России.
Экспозиция открылась 1 июля. Она запечатлела трагические судьбы мирных жителей Донбасса и приграничных регионов России, пострадавших от обстрелов украинских боевиков с 2014 года.
Заварин отметил, что подобные проекты очень важны для воспитания молодого поколения.
"Мы должны говорить правду о том, что происходит на Донбассе и в приграничных регионах. Эти фотографии — не просто документальные свидетельства, это голоса тех, кто стал жертвой неонацистского террора. Запад закрывает глаза на эти преступления, но мы обязаны сохранить память и передать ее следующим поколениям. Это историческая правда, которую нельзя забыть!" — приводит пресс-служба ЗСО Вологодской области слова и. о. председателя.
Выставка стала не только свидетельством преступлений киевского режима, но и инструментом сохранения исторической памяти. На фотографиях — разрушенные дома, больницы, школы и лица людей, потерявших родных. Каждый снимок сопровождается описанием событий, включая даты, места ударов и имена погибших.
По замыслу организаторов — Государственной Думы и информационного агентства "РИА Новости" — выставка призвана рассказать о преступлениях против жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также показать последствия обстрелов. Миссия — сохранение памяти о жертвах и напоминание миру о необходимости борьбы с неонацизмом.
Заварин указал, что подобные инициативы должны быть поддержаны на всех уровнях власти. Онлайн-версия выставки доступна на сайте Государственной Думы, на официальных каналах и в социальных сетях. Ознакомиться с фотоработами можно будет и в стенах Законодательного собрания области. Планируется, что в дальнейшем выставка будет размещена в органах исполнительной власти области и Штабе общественной поддержки "Единой России".