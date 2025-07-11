https://ria.ru/20250711/zakharova-2028467204.html

Захарова предложила посчитать, кто сколько должен России

Захарова предложила посчитать, кто сколько должен России - РИА Новости, 11.07.2025

Захарова предложила посчитать, кто сколько должен России

Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что Москва должна выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:46:00+03:00

2025-07-11T00:46:00+03:00

2025-07-11T12:22:00+03:00

россия

германия

москва

мария захарова

фридрих мерц

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова в ответ на слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца, что Москва должна выплатить Украине 500 миллиардов евро в качестве возмещения убытков, предложила посчитать, кто и сколько должен России начиная с западной интервенции 1918-1922 годов. "Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918-1922 годов", — написала она в своем Telegram-канале. Затем Захарова предложила свести баланс за Вторую мировую войну, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы.Она добавила, что развал СССР "обошелся недешево". По словам Захаровой, западные официальные лица давно признались, что приложили к этому руку, поэтому есть все основания "доставать калькулятор". "Кстати, Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи", — заключила Захарова.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли действия стран Запада воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, Россия тоже может не возвращать те средства, которые западные государства держали в стране.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028421358.html

https://ria.ru/20250709/zakharova-2028172048.html

россия

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россия, германия, москва, мария захарова, фридрих мерц