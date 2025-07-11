https://ria.ru/20250711/yazyk-2028662131.html
Попытки ряда стран ограничить русский язык представляют риск для России
Попытки ряда стран ограничить русский язык представляют риск для России - РИА Новости, 11.07.2025
Попытки ряда стран ограничить русский язык представляют риск для России
Попытки ряда стран сократить пространство использования русского языка относятся к рискам в сфере государственной языковой политики РФ, говорится в Основах... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:39:00+03:00
2025-07-11T18:39:00+03:00
2025-07-11T18:39:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Попытки ряда стран сократить пространство использования русского языка относятся к рискам в сфере государственной языковой политики РФ, говорится в Основах государственной языковой политики России, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. "В сфере государственной языковой политики имеются риски, угрозы и проблемы, которые обусловлены, в том числе, усилением глобализационных процессов в современном обществе и незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений и к которым относятся… попытки некоторых иностранных государств ограничить (сократить) пространство использования русского языка", - отмечается в указе. К числу других рисков и проблем в документе также отнесены отсутствие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по защите и развитию языков народов РФ, необоснованное использование иностранных слов в официальном общении, сокращение численности носителей языков народов Российской Федерации и сфер использования таких языков.
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россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Попытки ряда стран ограничить русский язык представляют риск для России
Попытки некоторых стран ограничить русский язык представляют риск для России
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Попытки ряда стран сократить пространство использования русского языка относятся к рискам в сфере государственной языковой политики РФ, говорится в Основах государственной языковой политики России, утвержденных президентом России Владимиром Путиным, соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
"В сфере государственной языковой политики имеются риски, угрозы и проблемы, которые обусловлены, в том числе, усилением глобализационных процессов в современном обществе и незавершенным процессом нормативно-правового регулирования языковых отношений и к которым относятся… попытки некоторых иностранных государств ограничить (сократить) пространство использования русского языка", - отмечается в указе.
К числу других рисков и проблем в документе также отнесены отсутствие федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по защите и развитию языков народов РФ, необоснованное использование иностранных слов в официальном общении, сокращение численности носителей языков народов Российской Федерации и сфер использования таких языков.