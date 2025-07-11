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Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы
Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы - РИА Новости, 11.07.2025
Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы
Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка для приема в школы отнесено к задачам государственной политики РФ,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:36:00+03:00
2025-07-11T18:36:00+03:00
2025-07-11T18:36:00+03:00
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка для приема в школы отнесено к задачам государственной политики РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Основные направления государственной языковой политики: ...внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка в объеме, достаточном для приема на обучение в российские образовательные организации, и обеспечение возможности дополнительной подготовки по русскому языку для освоения ими образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250401/deti-2008527158.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы
Уровень русского языка будут проверять у детей-иностранцев для приема в школы