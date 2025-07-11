https://ria.ru/20250711/yazyk-2028661010.html

Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы

Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы - РИА Новости, 11.07.2025

Уровень русского языка будут проверять у детей мигрантов при приеме в школы

Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка для приема в школы отнесено к задачам государственной политики РФ,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:36:00+03:00

2025-07-11T18:36:00+03:00

2025-07-11T18:36:00+03:00

общество

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранцев на знание русского языка для приема в школы отнесено к задачам государственной политики РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики. "Основные направления государственной языковой политики: ...внедрение системы тестирования несовершеннолетних иностранных граждан на знание русского языка в объеме, достаточном для приема на обучение в российские образовательные организации, и обеспечение возможности дополнительной подготовки по русскому языку для освоения ими образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250401/deti-2008527158.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия