https://ria.ru/20250711/yazyk-2028645643.html

В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире

В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире - РИА Новости, 11.07.2025

В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире

Повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи государственной политики РФ,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:58:00+03:00

2025-07-11T17:58:00+03:00

2025-07-11T17:59:00+03:00

россия

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи государственной политики РФ, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: повышение интереса к русскому языку во всех странах мира и увеличение числа иностранных граждан, владеющих русским языком", - говорится в документе.

https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644236.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, в мире