https://ria.ru/20250711/yazyk-2028645643.html
В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире
В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире - РИА Новости, 11.07.2025
В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире
Повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи государственной политики РФ,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:58:00+03:00
2025-07-11T17:58:00+03:00
2025-07-11T17:59:00+03:00
россия
в мире
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Повышение интереса к русскому языку в странах мира и увеличение числа иностранцев, владеющих русским, включено в задачи государственной политики РФ, соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.Президент РФ в пятницу подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики."Задачами государственной языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире являются: повышение интереса к русскому языку во всех странах мира и увеличение числа иностранных граждан, владеющих русским языком", - говорится в документе.
https://ria.ru/20250711/rossiya-2028644236.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире
В задачи госполитики включили повышение интереса к русскому языку в мире
Повышение интереса к русскому языку в странах мира включено в задачи госполитики