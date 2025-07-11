https://ria.ru/20250711/yaponiya-2028573353.html

"Давно пора". В Японии резко отреагировали на заявление премьера о Курилах

"Давно пора". В Японии резко отреагировали на заявление премьера о Курилах - РИА Новости, 11.07.2025

"Давно пора". В Японии резко отреагировали на заявление премьера о Курилах

Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали японского премьера Сигэру Исибу, который во время речи в префектуре Нагасаки назвал ее береговую линию самой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:48:00+03:00

2025-07-11T14:48:00+03:00

2025-07-11T14:48:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Пользователи Yahoo News Japan раскритиковали японского премьера Сигэру Исибу, который во время речи в префектуре Нагасаки назвал ее береговую линию самой протяженной по длине, если исключить Курильские острова."Что вас удивляет? <...> Никто всерьез не считает эти острова принадлежащими Японии. Никто не хочет вернуть их себе. <...> Давно пора отказаться от всех притязаний на Южные Курилы. Это бы заметно укрепило наши связи с Россией", — написал один из комментаторов."Человек, занимающий пост премьер-министра страны, не может позволить себе таких оговорок", — посетовал другой."Нельзя сказать, что Исиба совсем клинический кретин, но ему бы о будущем Японии подумать. Всегда казалось, что он умнее. <...> Зря только место премьера занимает", — поделился мнением еще один пользователь."Одно бредовое заявление за другим", — негодует другой.Острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и, согласно позиции Москвы, суверенитет России над ними сомнению не подлежит.МИД России 21 марта 2022 года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, который так и не был заключен по окончании Второй мировой войны, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на Южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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сигэру исиба, япония, москва, россия, в мире