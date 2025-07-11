https://ria.ru/20250711/vzryvy-2028469511.html

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.07.2025

В Харьковской области прогремели взрывы

Серия мощных взрывов прогремела в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:32:00+03:00

2025-07-11T01:32:00+03:00

2025-07-11T01:32:00+03:00

специальная военная операция на украине

харьковская область

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Серия мощных взрывов прогремела в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов. Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 00.41 мск. "Около десятка взрывов прогремели в Чугуевской общине Харьковской области", - сообщает телеканал.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028458339.html

харьковская область

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харьковская область