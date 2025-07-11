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В Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв

В Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв - РИА Новости, 11.07.2025

В Кропивницком Кировоградской области прогремел взрыв

Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". РИА Новости, 11.07.2025

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кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Взрыв прогремел в пятницу в городе Кропивницкий Кировоградской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога. "Кропивницкий, сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кировоградская область

кропивницкий (бывший кировоград)

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кировоградская область, кропивницкий (бывший кировоград), россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире