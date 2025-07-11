https://ria.ru/20250711/vsu-2028685808.html

Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет

Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет - РИА Новости, 11.07.2025

Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет

Оперативной информации о пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в херсонских Алешках пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:39:00+03:00

2025-07-11T19:39:00+03:00

2025-07-11T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Оперативной информации о пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в херсонских Алешках пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей. "Оперативной информации о пострадавших нет. Алешки – это прифронтовой город, там нет абсолютно связи, и получить оперативно какую-либо информацию очень сложно", - сказал Василенко.

https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html

херсонская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины