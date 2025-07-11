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Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:39 11.07.2025 (обновлено: 21:14 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/vsu-2028685808.html
Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет
Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет - РИА Новости, 11.07.2025
Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет
Оперативной информации о пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в херсонских Алешках пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:39:00+03:00
2025-07-11T21:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Оперативной информации о пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в херсонских Алешках пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей. "Оперативной информации о пострадавших нет. Алешки – это прифронтовой город, там нет абсолютно связи, и получить оперативно какую-либо информацию очень сложно", - сказал Василенко.
https://ria.ru/20250711/vsu-2028666562.html
херсонская область
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херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по Алешкам пока нет

Оперативной информации о пострадавших при ударе ВСУ по дому в Алешках пока нет

© Владимир Сальдо/TelegramОбрушившийся жилой дом в Алешках
Обрушившийся жилой дом в Алешках - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Владимир Сальдо/Telegram
Обрушившийся жилой дом в Алешках
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Оперативной информации о пострадавших в результате удара ВСУ по многоэтажному дому в херсонских Алешках пока нет, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщил, что пятиэтажный дом в Алешках Херсонской области рухнул из-за авиаудара ВСУ, под завалами находятся люди. В свою очередь, пресс-секретарь губернатора области Владимир Василенко сообщил, что дроны ВСУ не дают начать разбор завалов и эвакуацию людей.
«
"Оперативной информации о пострадавших нет. Алешки – это прифронтовой город, там нет абсолютно связи, и получить оперативно какую-либо информацию очень сложно", - сказал Василенко.
Последствия удара ВСУ по городу Алешки - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Дроны ВСУ не дают начать эвакуацию из-под обрушившегося дома в Алешках
Вчера, 19:10
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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