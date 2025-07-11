Volkswagen закроет завод в Китае, пишут СМИ
Handelsblatt: Volkswagen впервые полностью закроет завод в Китае
Автомобиль Volkswagen. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автомобильный концерн Volkswagen впервые решил полностью закрыть свой завод в Китае, производство уже остановлено, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне.
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Завод расположен в зоне экономического и технологического развития Цзяннин, промышленного парка недалеко от Нанкина. Завод открылся в 2008 году и изначально был рассчитан на производство 360 000 автомобилей в год. В последнее время он работал на пониженной мощности и выпускал модели Passat, Skoda Superb.
Однако, по оценкам источников в компании, расположение самого объекта скорее было недостатком: непосредственная близость к густонаселенному городскому центру затрудняла как модернизацию, так и логистику. Переход на производство электромобилей был бы дорогостоящим и неэффективным, отчасти из-за этого было принято решение о закрытии, пишет издание.
Цель состоит в том, чтобы вернуть территорию городу. Оставшееся производство планируется перенести на соседний завод в Ичжэне, который расположен примерно в 70 километрах. Представитель Volkswagen в Китае отказался комментировать конкретные планы закрытия завода в Нанкине лишь указав на то, что производственная сеть будет "дополнительно оптимизирована".
В 2022 году Volkswagen уже предпринял аналогичный шаг, закрыв часть своего производственного предприятия в Антинге недалеко от Шанхая, производство двигателей внутреннего сгорания было перенесено в Ичжэн. Бывший завод в настоящее время используется как центр исследований и разработок.
"Закрытие завода сейчас знаменует собой первое полное закрытие завода VW в Китае.... Уход из Нанкина символизирует структурные изменения на автомобильном рынке Китая. Снижение спроса на двигатели внутреннего сгорания, растущие избыточные мощности и усиление конкурентного давления со стороны местных брендов электромобилей, таких как BYD или Nio, оказывают все большее давление на немецких производителей", - пишет Handelsblatt.
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