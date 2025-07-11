https://ria.ru/20250711/volkswagen-2028566395.html

Volkswagen закроет завод в Китае, пишут СМИ

Volkswagen закроет завод в Китае, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

Volkswagen закроет завод в Китае, пишут СМИ

Автомобильный концерн Volkswagen впервые решил полностью закрыть свой завод в Китае, производство уже остановлено, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:34:00+03:00

2025-07-11T14:34:00+03:00

2025-07-11T14:34:00+03:00

экономика

авто

китай

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Автомобильный концерн Volkswagen впервые решил полностью закрыть свой завод в Китае, производство уже остановлено, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в концерне. "Автопроизводитель Volkswagen и его китайский партнер SAIC закрывают свой совместный завод в Нанкине. Производство уже остановлено", - сообщило издание. Закрытие планируется осуществить поэтапно во второй половине года. Завод расположен в зоне экономического и технологического развития Цзяннин, промышленного парка недалеко от Нанкина. Завод открылся в 2008 году и изначально был рассчитан на производство 360 000 автомобилей в год. В последнее время он работал на пониженной мощности и выпускал модели Passat, Skoda Superb. Однако, по оценкам источников в компании, расположение самого объекта скорее было недостатком: непосредственная близость к густонаселенному городскому центру затрудняла как модернизацию, так и логистику. Переход на производство электромобилей был бы дорогостоящим и неэффективным, отчасти из-за этого было принято решение о закрытии, пишет издание. Цель состоит в том, чтобы вернуть территорию городу. Оставшееся производство планируется перенести на соседний завод в Ичжэне, который расположен примерно в 70 километрах. Представитель Volkswagen в Китае отказался комментировать конкретные планы закрытия завода в Нанкине лишь указав на то, что производственная сеть будет "дополнительно оптимизирована". В 2022 году Volkswagen уже предпринял аналогичный шаг, закрыв часть своего производственного предприятия в Антинге недалеко от Шанхая, производство двигателей внутреннего сгорания было перенесено в Ичжэн. Бывший завод в настоящее время используется как центр исследований и разработок. "Закрытие завода сейчас знаменует собой первое полное закрытие завода VW в Китае.... Уход из Нанкина символизирует структурные изменения на автомобильном рынке Китая. Снижение спроса на двигатели внутреннего сгорания, растущие избыточные мощности и усиление конкурентного давления со стороны местных брендов электромобилей, таких как BYD или Nio, оказывают все большее давление на немецких производителей", - пишет Handelsblatt.

https://ria.ru/20250616/nissan-2023034250.html

https://ria.ru/20250523/nissan-2018661055.html

китай

нанкин

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экономика, авто, китай, нанкин, шанхай, volkswagen group, skoda auto, volkswagen touareg, skoda octavia