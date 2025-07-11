https://ria.ru/20250711/veschanie-2028644857.html

Россия будет продвигать вещание СМИ на русском языке за рубежом

Россия будет продвигать вещание СМИ на русском языке за рубежом - РИА Новости, 11.07.2025

Россия будет продвигать вещание СМИ на русском языке за рубежом

Россия намерена продвигать за рубежом вещание СМИ на русском языке с учетом государственных интересов, следует из утвержденных основ государственной языковой... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:55:00+03:00

2025-07-11T17:55:00+03:00

2025-07-11T18:24:00+03:00

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия намерена продвигать за рубежом вещание СМИ на русском языке с учетом государственных интересов, следует из утвержденных основ государственной языковой политики РФ.Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении основ государственной языковой политики, он опубликован в пятницу на сайте официального опубликования правовых актов.В документе перечислены, в том числе, задачи языковой политики в сфере обеспечения условий для продвижения и укрепления позиций русского языка в мире. Одна из них - это "поддержка и продвижение в государствах на постсоветском пространстве и в других государствах вещания российских государственных средств массовой информации на русском языке, а также иных русскоязычных средств массовой информации с учетом интересов Российской Федерации".

https://ria.ru/20250711/dokument-2028640938.html

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россия, владимир путин, общество