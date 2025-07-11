https://ria.ru/20250711/ukraina-2028643196.html

На Украине проводят обыски у главы Центра противодействия коррупции

На Украине проводят обыски у главы Центра противодействия коррупции - РИА Новости, 11.07.2025

На Украине проводят обыски у главы Центра противодействия коррупции

Сотрудники Государственного бюро расследований Украины проводят обыски у главы "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, ранее отправленного на РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:53:00+03:00

2025-07-11T17:53:00+03:00

2025-07-11T17:53:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований Украины проводят обыски у главы "Центра противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина, ранее отправленного на фронт после критики властей, сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на исполнительного директора центра Дарью Каленюк. Ранее Шабунин заявил, что из-за критики властей его отправили на фронт в Харьковскую область. "Государственное бюро расследований проводит обыски в воинской части в Чугуеве, куда он был недавно переведен. Одновременно с этим обыски проходят дома у семьи. У Шабунина забрали телефон", - приводит слова Каленюк издание. По ее словам, обыски проводят без решения суда. В "Центре противодействия коррупции" расценивают обыски как "волну давления" из-за критики Шабуниным руководителя офиса Зеленского Андрея Ермака. "Мы считаем, что несколько дней назад Виталия намеренно перевели подальше от Киева/Харькова, чтобы на место обыска не смогли вовремя приехать адвокаты. То, что забрали телефон, свидетельствует о желании ГБР отследить все контакты Виталия", - добавила Каленюк.

https://ria.ru/20250704/ukraina-2027181106.html

https://ria.ru/20250510/ukraina-2016206261.html

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украина, харьковская область, чугуев, андрей ермак, в мире