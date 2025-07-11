https://ria.ru/20250711/udobreniya-2028664108.html

Россия готова возобновить работу с Молдавией по удобрениям, заявил Патрушев

Россия готова возобновить работу с Молдавией по удобрениям, заявил Патрушев - РИА Новости, 11.07.2025

Россия готова возобновить работу с Молдавией по удобрениям, заявил Патрушев

Россия в случае изменения политического вектора Молдавии готова возобновить сотрудничество, в том числе в торговой продукции АПК и поставках минеральных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:49:00+03:00

2025-07-11T18:49:00+03:00

2025-07-11T18:49:00+03:00

экономика

россия

молдавия

москва

дмитрий патрушев

сергей данкверт

александр панкин

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия в случае изменения политического вектора Молдавии готова возобновить сотрудничество, в том числе в торговой продукции АПК и поставках минеральных удобрений, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев. "В случае изменения политического вектора в Молдавии, мы готовы развивать совместное сотрудничество, в том числе в части торговой продукции АПК и поставках минеральных удобрений. В целом рассчитываем, что позиции молдавских властей в отношении регулярных контактов с Российской Федерацией будут скорректированы", - сказал Патрушев на встрече с представителями "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вице-премьер подчеркнул, что почти на треть сократились поставки в Россию с учетом того, что основу молдавского экспорта обычно составляет плодоовощная продукция, которая востребована на российском рынке. Патрушев указал, что после подписания Молдавией соглашения об ассоциации с Евросоюзом, товарооборот между Москвой и Кишиневом резко сократился. "В 2024 по отношению к 2023 году он снизился почти на 44%, а с начала 2025 года падение составило уже около 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - заключил он. Российскую сторону на встрече, помимо Патрушева, представляют глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, замглавы МИД РФ Александр Панкин, замминистра сельского хозяйства Максим Маркович и замглавы Роспотребнадзора Вячеслав Смоленский. Молдавскую сторону - лидер "Партии социалистов Республики Молдова" (ПСРМ) Игорь Додон, глава партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах и лидер партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев.

https://ria.ru/20250711/moldaviya-2028662698.html

россия

молдавия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, молдавия, москва, дмитрий патрушев, сергей данкверт, александр панкин, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)