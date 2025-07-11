ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам
ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины
Карта военных учений. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в ходе которых использовались, в том числе, ракеты "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, производству беспилотников и безэкипаных катеров, военкоматам, сообщили в Минобороны РФ.
"С 5 по 11 июля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 июля.
Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
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