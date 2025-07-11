https://ria.ru/20250711/udary-2028530436.html

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам - РИА Новости, 11.07.2025

ВС России за неделю нанесли шесть групповых ударов по украинским объектам

Российские Вооружённые силы в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в ходе которых использовались, в том числе, ракеты "Кинжал", по предприятиям ВПК... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:08:00+03:00

2025-07-11T12:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы в течение недели нанесли шесть групповых ударов, в ходе которых использовались, в том числе, ракеты "Кинжал", по предприятиям ВПК Украины, военным аэродромам, производству беспилотников и безэкипаных катеров, военкоматам, сообщили в Минобороны РФ."С 5 по 11 июля т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", и ударными беспилотными летательными аппаратами", - говорится в сводке ведомства за период с 5 по 11 июля.Отмечается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, территориальные центры комплектования ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, вооруженные силы рф