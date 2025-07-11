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В США усомнились в уничтожении иранских ядерных объектов, пишет AP - РИА Новости, 11.07.2025
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11:20 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/udar-2028520263.html
В США усомнились в уничтожении иранских ядерных объектов, пишет AP
В США усомнились в уничтожении иранских ядерных объектов, пишет AP - РИА Новости, 11.07.2025
В США усомнились в уничтожении иранских ядерных объектов, пишет AP
Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:20:00+03:00
2025-07-11T11:20:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью уничтожить иранские ядерные объекты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников. "Два чиновника из агентства по сокращению военной угрозы, которое потратило десятилетия на разработку бомб GBU-57 специально для уничтожения объектов Ирана, заявили, что они до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны", - говорится в публикации. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250708/diplomatiya-2027805002.html
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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
В США усомнились в уничтожении иранских ядерных объектов, пишет AP

AP: агентство по сокращению угрозы США не уверено в успехе ударов по Ирану

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Агентство по сокращению военной угрозы США, которое курировало разработку бомб GBU-57, до сих не знает, достигли ли бомбы необходимой глубины удара, которая позволила бы полностью уничтожить иранские ядерные объекты, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на чиновников.
"Два чиновника из агентства по сокращению военной угрозы, которое потратило десятилетия на разработку бомб GBU-57 специально для уничтожения объектов Ирана, заявили, что они до сих пор не знают, достигли ли боеприпасы тех глубин, для которых были разработаны", - говорится в публикации.
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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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