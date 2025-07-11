Американца, подозреваемого в убийстве россиянки, доставили в Рим
Американца, подозреваемого в убийстве россиянки и ее дочери, доставили в Рим
© Depositphotos.com / cunaplusТюремная камера
© Depositphotos.com / cunaplus
Тюремная камера. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 11 июл – РИА Новости. Самолет с гражданином США Фрэнсисом Кауфманном, подозреваемым в убийстве россиянки Анастасии Трофимовой и их общей дочери, приземлился в римском аэропорту "Чампино", сообщили РИА Новости в итальянской полиции.
Как сообщили ранее итальянские СМИ, в Италии Кауфманн будет находиться в римской тюрьме "Ребиббиа". Там его поместят в отделение для арестованных с психическими проблемами после того, как он разгромил тюремную камеру в Греции. По сообщению газеты Corriere della Sera, в середине следующей недели Кауфманн будет подвергнут допросу. Также он должен будет пройти тест ДНК для установления отцовства убитой девочки.
В начале июня в одном из крупных парков итальянской столицы было обнаружено тело женщины и годовалой девочки-младенца. По подозрению в их убийстве начался розыск мужчины, которого видели в том же парке с младенцем за несколько дней до ее гибели. После преступления он покинул Италию и уехал в Грецию, где и был арестован по европейскому ордеру на арест, выданному итальянскими властями. Им оказался гражданин США Фрэнсис Кауфманн, в 2019 году сменивший имя на Рексал Форд и выдававший себя за кинопродюсера и режиссера. С Трофимовой он познакомился на Мальте в 2023 году, куда она прибыла для учебы. В июне 2024 года у них родилась дочь, которую они назвали Андромедой. По данным следствия, последние недели они ночевали в палатке в парке. По последней информации, следы ДНК Кауфманна обнаружена на спальном мешке Трофимовой.
Помимо расследования убийства, прокуратура рассматривает дело о мошенничестве вокруг фильма, режиссером которого по документам значится Форд/Кауфманн. В середине июня министерство культуры сообщило проверке после сообщений СМИ о выделении 863 тысяч евро налогового кредита на производство фильма "Ночные звезды", который так и не был снят. Следователям предстоит установить, были ли деньги только одобрены или уже переведены заказчикам.