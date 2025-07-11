Турция разработала проект по разоружению боевиков РПК, заявил источник
Турция разработала проект из пяти этапов по разоружению боевиков РПК
© AP Photo / Burhan OzbiliciТурецкий военный на фоне флага
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Турецкий военный на фоне флага. Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Власти Турции разработали проект из пяти этапов по запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), разоружение боевиков является третьей частью этого проекта, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник.
Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сожгли оружие, сообщил турецкий источник РИА Новости.
"Сдача оружия боевиками РПК в Сулеймание - веха третьего этапа продолжающегося процесса разоружения и вывода из эксплуатации - знаменует собой конкретный и долгожданный шаг к прекращению кампании насилия, проводимой этой группировкой на протяжении десятилетий. Мы рассматриваем это событие как необратимый поворотный момент - возможность защитить жизни невинных людей и построить будущее, свободное от террора. Турция по-прежнему готова поддерживать все усилия, направленные на разоружение, стабильность и прочное примирение в регионе", - заявил собеседник агентства.
По его словам, сегодняшнее событие является частью более широкого пятиэтапного процесса по достижению устойчивого мира.
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"Первый этап - политическая инициатива - началась с исторического призыва к миру, открывающего пространство для достижения национального консенсуса по вопросу прекращения терроризма. Второй этап - призыв к разоружению - публичное обращение Абдуллы Оджалана с призывом к РПК сложить оружие. Третий- расформирование и вывод из эксплуатации - контролируемое и необратимое разоружение и роспуск вооруженных структур РПК, как это наблюдалось сегодня в Сулеймание. Четвертый этап - правовая реинтеграция - механизмы законного возвращения и правосудия, обеспечивающие подотчетность и стабильность, и наконец социально-психологическая интеграция - долгосрочные усилия по оздоровлению пострадавших сообществ, содействию примирению и полной реинтеграции в общество", - добавил источник.