https://ria.ru/20250711/turtsija-2028693169.html

Турция разработала проект по разоружению боевиков РПК, заявил источник

Турция разработала проект по разоружению боевиков РПК, заявил источник - РИА Новости, 11.07.2025

Турция разработала проект по разоружению боевиков РПК, заявил источник

Власти Турции разработали проект из пяти этапов по запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), разоружение боевиков является третьей частью этого... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:14:00+03:00

2025-07-11T15:14:00+03:00

2025-07-11T22:14:00+03:00

в мире

турция

абдуллах оджалан

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АНКАРА, 11 июл - РИА Новости. Власти Турции разработали проект из пяти этапов по запрещённой в стране Рабочей партии Курдистана (РПК), разоружение боевиков является третьей частью этого проекта, сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий источник. Процесс разоружения боевиков запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана проходил в пятницу утром в иракском городе Сулеймание, на севере страны, турецкие власти рассчитывают положить конец многолетнему конфликту с курдскими боевиками и реализовать инициативу "Турция без террора". Примерно 30 боевиков сожгли оружие, сообщил турецкий источник РИА Новости. "Сдача оружия боевиками РПК в Сулеймание - веха третьего этапа продолжающегося процесса разоружения и вывода из эксплуатации - знаменует собой конкретный и долгожданный шаг к прекращению кампании насилия, проводимой этой группировкой на протяжении десятилетий. Мы рассматриваем это событие как необратимый поворотный момент - возможность защитить жизни невинных людей и построить будущее, свободное от террора. Турция по-прежнему готова поддерживать все усилия, направленные на разоружение, стабильность и прочное примирение в регионе", - заявил собеседник агентства. По его словам, сегодняшнее событие является частью более широкого пятиэтапного процесса по достижению устойчивого мира. "Первый этап - политическая инициатива - началась с исторического призыва к миру, открывающего пространство для достижения национального консенсуса по вопросу прекращения терроризма. Второй этап - призыв к разоружению - публичное обращение Абдуллы Оджалана с призывом к РПК сложить оружие. Третий- расформирование и вывод из эксплуатации - контролируемое и необратимое разоружение и роспуск вооруженных структур РПК, как это наблюдалось сегодня в Сулеймание. Четвертый этап - правовая реинтеграция - механизмы законного возвращения и правосудия, обеспечивающие подотчетность и стабильность, и наконец социально-психологическая интеграция - долгосрочные усилия по оздоровлению пострадавших сообществ, содействию примирению и полной реинтеграции в общество", - добавил источник.

https://ria.ru/20250711/erdogan-2028619194.html

https://ria.ru/20250513/smi-2016640905.html

турция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, абдуллах оджалан