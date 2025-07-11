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Собянин рассказал о росте туристического потока в Москву - РИА Новости, 11.07.2025
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Туризм
 
16:04 11.07.2025 (обновлено: 16:05 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/turizm-2028598540.html
Собянин рассказал о росте туристического потока в Москву
Собянин рассказал о росте туристического потока в Москву - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о росте туристического потока в Москву
Туристический поток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010 года, в прошлом году российскую столицу посетили 26 миллионов туристов, сообщил в интервью РИА Новости мэр... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:04:00+03:00
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туризм
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристический поток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010 года, в прошлом году российскую столицу посетили 26 миллионов туристов, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Если брать, скажем, в 2010 году, то он (турпоток в Москву - ред.) вырос в 2,5 раза. За последние годы, Вы видели, за счет ковида и так далее во всем мире он упал. Но в 2019 году у нас пиковый объем туристов был в районе 24 миллионов, в прошлом году мы побили этот рекорд - 26 миллионов", - рассказал Собянин. Он отметил, что большую часть составили российские туристы. "Честно говоря, не очень уверен, что российские туристы у нас хуже иностранных с точки зрения экономики, скорее всего, наоборот во многом. И туристический оборот уже вырос, бюджетные доходы если считать, то примерно четверть триллиона в городской бюджет. То есть это такой реальный сектор экономики", - добавил мэр.
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Собянин про рост турпотока в Москву
Турпоток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010-го, в прошлом году российскую столицу посетили 26 млн туристов, рассказал в интервью РИА Новости Собянин
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новости - туризм, москва, сергей собянин
Туризм, Новости - Туризм, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о росте туристического потока в Москву

Собянин: турпоток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010 года

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Туристический поток в Москву вырос в 2,5 раза с 2010 года, в прошлом году российскую столицу посетили 26 миллионов туристов, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Если брать, скажем, в 2010 году, то он (турпоток в Москву - ред.) вырос в 2,5 раза. За последние годы, Вы видели, за счет ковида и так далее во всем мире он упал. Но в 2019 году у нас пиковый объем туристов был в районе 24 миллионов, в прошлом году мы побили этот рекорд - 26 миллионов", - рассказал Собянин.
Он отметил, что большую часть составили российские туристы.
"Честно говоря, не очень уверен, что российские туристы у нас хуже иностранных с точки зрения экономики, скорее всего, наоборот во многом. И туристический оборот уже вырос, бюджетные доходы если считать, то примерно четверть триллиона в городской бюджет. То есть это такой реальный сектор экономики", - добавил мэр.
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Вчера, 15:02
 
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