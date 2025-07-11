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ЦИК региона: выдвижение кандидатов на выборах главы Татарстана завершено

ЦИК региона: выдвижение кандидатов на выборах главы Татарстана завершено - РИА Новости, 11.07.2025

ЦИК региона: выдвижение кандидатов на выборах главы Татарстана завершено

Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах раиса (главы) Татарстана, своих кандидатов выдвинули ЛДПР, "Единая Россия", КПРФ, "Российская партия... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:46:00+03:00

2025-07-11T20:46:00+03:00

2025-07-11T20:46:00+03:00

республика татарстан (татарстан)

рустам минниханов

лдпр

единая россия

кпрф

виталий смирнов (почетный президент окр)

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КАЗАНЬ, 11 июл – РИА Новости. Завершился этап выдвижения кандидатов на выборах раиса (главы) Татарстана, своих кандидатов выдвинули ЛДПР, "Единая Россия", КПРФ, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", сообщает Центризбирком республики. Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Ранее региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на 14 сентября. "Сегодня в 18.00 завершился прием документов от кандидатов, выдвинутых политическими партиями на выборах раиса Республики Татарстан. Свои документы в ЦИК РТ представили: Руслан Юсупов - ЛДПР, Рустам Минниханов - "Единая Россия", Хафиз Миргалимов - КПРФ, Виталий Смирнов - "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", - говорится в сообщении. Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев отметил, что выдвижение - это очень важный организационный этап всей избирательной кампании. "Завершилось формирование предварительного круга ее участников. Следующий шаг - регистрация кандидатов", - сказал он. Для регистрации кандидатам необходимо представить подписи 384 депутатов представительных органов муниципальных образований, включая 96 представителей муниципальных районов и городских округов.

республика татарстан (татарстан)

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республика татарстан (татарстан), рустам минниханов, лдпр, единая россия, кпрф, виталий смирнов (почетный президент окр)