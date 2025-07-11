https://ria.ru/20250711/transport-2028551989.html
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:37:00+03:00
2025-07-11T13:37:00+03:00
2025-07-11T13:37:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
транспорт
общественный транспорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879818443_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_314f2ec114c136b21a1310cc15362749.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тысячи человек, в Лыткарине — около 7 тысяч, а в Коломне — более 1,5 тысячи. В Лыткарине катер "Стриж" курсирует от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая четыре километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
https://ria.ru/20250710/most-2028407543.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879818443_370:0:3099:2047_1920x0_80_0_0_48e64cdc19a5f5be67c43fcbc8008061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), транспорт, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Транспорт, Общественный транспорт
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Свыше 12,6 тысячи человек воспользовались подмосковным речным транспортом
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове.
С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тысячи человек, в Лыткарине — около 7 тысяч, а в Коломне — более 1,5 тысячи.
В Лыткарине катер "Стриж" курсирует от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября.
В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая четыре километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.