https://ria.ru/20250711/transport-2028551989.html

Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025

Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:37:00+03:00

2025-07-11T13:37:00+03:00

2025-07-11T13:37:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

транспорт

общественный транспорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879818443_0:304:3099:2047_1920x0_80_0_0_314f2ec114c136b21a1310cc15362749.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тысячи человек, в Лыткарине — около 7 тысяч, а в Коломне — более 1,5 тысячи. В Лыткарине катер "Стриж" курсирует от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая четыре километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.

https://ria.ru/20250710/most-2028407543.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), транспорт, общественный транспорт