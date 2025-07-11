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Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025
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Новости Подмосковья
 
13:37 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/transport-2028551989.html
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья
Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:37:00+03:00
2025-07-11T13:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове. С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тысячи человек, в Лыткарине — около 7 тысяч, а в Коломне — более 1,5 тысячи. В Лыткарине катер "Стриж" курсирует от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября. В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая четыре километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
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московская область (подмосковье), транспорт, общественный транспорт
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Транспорт, Общественный транспорт
Свыше 12,6 тыс пассажиров воспользовались речными маршрутами Подмосковья

Свыше 12,6 тысячи человек воспользовались подмосковным речным транспортом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРечной транспорт
Речной транспорт - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Речной транспорт
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 12,6 тысячи пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье с начала сезона, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Маршруты доступны в Коломне, Лыткарине и Серпухове.
С начала сезона в Серпухове проплыли более 4,2 тысячи человек, в Лыткарине — около 7 тысяч, а в Коломне — более 1,5 тысячи.
В Лыткарине катер "Стриж" курсирует от причала "Лыткарино" до деревни Андреевское Ленинского округа, преодолевая 800 метров за пять минут. Он будет ходить до 20 ноября.
В Коломне теплоход "Москва-108" совершает 24-километровые рейсы между причалами "Бочманово" и "Притыка". Время в пути составляет 1,5 часа. В Серпухове теплоход "Зуша" доставляет пассажиров от причала "Серпухов" до причала "Сады", преодолевая четыре километра за 40 минут. Оба маршрута будут работать до 30 сентября.
Подмосковье - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ТранспортОбщественный транспорт
 
 
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