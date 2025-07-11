https://ria.ru/20250711/transplantatsiya-2028603241.html

Сербия и Белоруссия подпишут межправсоглашение о трансплантации органов

Сербия и Белоруссия подпишут межправсоглашение о трансплантации органов - РИА Новости, 11.07.2025

Сербия и Белоруссия подпишут межправсоглашение о трансплантации органов

Сербия и Белоруссия готовят межправсоглашение о возможности трансплантации органов сербским гражданам, заявил в пятницу министр без портфеля в сербском... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:19:00+03:00

2025-07-11T16:19:00+03:00

2025-07-11T16:19:00+03:00

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БЕЛГРАД, 11 июл – РИА Новости. Сербия и Белоруссия готовят межправсоглашение о возможности трансплантации органов сербским гражданам, заявил в пятницу министр без портфеля в сербском правительстве Ненад Попович, отвечающий за международное экономическое сотрудничество. В Белграде в пятницу после шестилетнего перерыва состоялось XII заседание межправительственного комитета Сербии и Белоруссии по торгово-экономическому сотрудничеству с участием сопредседателей - министра антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии Артура Карповича и Поповича. "Сегодня мы разговаривали о большом потенциале экономического сотрудничества во всех областях, от сельского хозяйства до новых технологий, цифровизации, искусственного интеллекта. Но также очень важно, что мы разговаривали о сотрудничестве в области здравоохранения, потенциал Белоруссии исключителен", - отметил сербский министр. По его словам, многие граждане Сербии пока не знают, что в Белоруссии действует один из лучших мировых центров по трансплантации органов - ГУ "Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии". "В прошлом году граждане Сербии там прошли трансплантации - одну печени и 12 трансплантаций почек. Но это было в срочной фазе "ad hoc", надеюсь, что до конца года мы в сотрудничестве с нашими минздравами и центром трансплантологии в Минске официально подпишем межправительственное соглашение и дадим возможность большему числу наших граждан для трансплантации жизненно важных органов", - указал Попович и поблагодарил участников подготовки будущего документа с обеих сторон. По его словам, сербское и белорусское руководство также поставило задачу уже в 2026 году заметно увеличить объем торгового оборота. Сербский и белорусский министры в пятницу подписали протокол XII заседания межправкомитета. Утром министры начали программу поездки с возложения венков на мемориале Освободителям Белграда в честь павших бойцов Красной Армии и югославских партизан. Президент Сербии Александр Вучич в декабре 2023 года побеседовал в Дубае с белорусским лидером Александром Лукашенко и назвал Белоруссию дружественной страной. Лукашенко в конце ноября 2023 года призвал разобраться в политике, которую власти Сербия проводят в отношении республики, по вопросу поддержки Белградом европейских и американских санкций в отношении Минска. Тогда же Минск направил нового посла в Белград, им стал бывший начальник главного информационно-аналитического управления МИД Сергей Малиновский.

https://ria.ru/20241202/kazahstan-1986891360.html

https://ria.ru/20240611/gospremiya-1952288116.html

https://ria.ru/20230603/meditsina-1875621707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сербия, белоруссия, белград (город), александр лукашенко, александр вучич