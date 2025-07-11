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Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
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12:37 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/tramp-2028536856.html
Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа
Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа
Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:37:00+03:00
2025-07-11T12:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда Трампа 20 миллионов долларов компенсации за незаконное задержание и политическое преследование, следует из копии документа, опубликованной Центром конституционных прав. "Настоящим представители заявителя подают административную жалобу в соответствии с федеральным законом о деликтных исках (FTCA) от имени Махмуда Халила против правительства США за серьёзные нарушения, допущенные американскими чиновниками в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в жалобе. "Размер заявленной компенсации за причинённый вред составляет: 20 миллионов долларов", - указано в официальной форме, приложенной к документу. Согласно материалам, Халил был задержан 8 марта агентами ICE в Нью-Йорке без ордера, несмотря на его статус постоянного жителя США. Его перемещали между несколькими штатами, скрывая местонахождение от семьи и адвоката, а само задержание сопровождалось нарушениями процедуры и отсутствием доступа к медицинской помощи. В жалобе подчеркивается, что действия властей были политически мотивированы и санкционированы личным решением госсекретаря Марко Рубио, который признал активизм Халила угрозой внешней политике США. Сразу после ареста представители администрации Трампа, включая самого президента, обвинили Халила в "связях с ХАМАС" и опубликовали его фотографию с подписью, где его назвали "радикалом". По словам адвокатов, это разрушило его репутацию, подорвало карьеру и поставило под угрозу безопасность семьи. Пограничная служба США задержала палестинского студента-активиста Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете весной 2024 года. Сам активист назвал себя политическим заключенным и заявил, что стал целью администрации Трампа, якобы подавляющей инакомыслие в стране. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, администрация Колумбийского университета в марте объявила об отчислении или временном отстранении студентов, участвовавших в захвате здания Гамильтон-холла весной 2024 года в ходе пропалестинских протестов. Также были временно аннулированы дипломы выпускников, участвовавших в акции.
https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, дональд трамп, марко рубио, колумбийский университет, хамас
В мире, США, Нью-Йорк (город), Израиль, Дональд Трамп, Марко Рубио, Колумбийский университет, ХАМАС
Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа

Активист Халил потребовал от администрации Трампа 20 млн долларов компенсации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда Трампа 20 миллионов долларов компенсации за незаконное задержание и политическое преследование, следует из копии документа, опубликованной Центром конституционных прав.
"Настоящим представители заявителя подают административную жалобу в соответствии с федеральным законом о деликтных исках (FTCA) от имени Махмуда Халила против правительства США за серьёзные нарушения, допущенные американскими чиновниками в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в жалобе.
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"Размер заявленной компенсации за причинённый вред составляет: 20 миллионов долларов", - указано в официальной форме, приложенной к документу.
Согласно материалам, Халил был задержан 8 марта агентами ICE в Нью-Йорке без ордера, несмотря на его статус постоянного жителя США. Его перемещали между несколькими штатами, скрывая местонахождение от семьи и адвоката, а само задержание сопровождалось нарушениями процедуры и отсутствием доступа к медицинской помощи.
В жалобе подчеркивается, что действия властей были политически мотивированы и санкционированы личным решением госсекретаря Марко Рубио, который признал активизм Халила угрозой внешней политике США.
Сразу после ареста представители администрации Трампа, включая самого президента, обвинили Халила в "связях с ХАМАС" и опубликовали его фотографию с подписью, где его назвали "радикалом". По словам адвокатов, это разрушило его репутацию, подорвало карьеру и поставило под угрозу безопасность семьи.
Пограничная служба США задержала палестинского студента-активиста Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете весной 2024 года. Сам активист назвал себя политическим заключенным и заявил, что стал целью администрации Трампа, якобы подавляющей инакомыслие в стране.
Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, администрация Колумбийского университета в марте объявила об отчислении или временном отстранении студентов, участвовавших в захвате здания Гамильтон-холла весной 2024 года в ходе пропалестинских протестов. Также были временно аннулированы дипломы выпускников, участвовавших в акции.
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В миреСШАНью-Йорк (город)ИзраильДональд ТрампМарко РубиоКолумбийский университетХАМАС
 
 
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