https://ria.ru/20250711/tramp-2028536856.html

Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа

Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа - РИА Новости, 11.07.2025

Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа

Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:37:00+03:00

2025-07-11T12:37:00+03:00

2025-07-11T12:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда Трампа 20 миллионов долларов компенсации за незаконное задержание и политическое преследование, следует из копии документа, опубликованной Центром конституционных прав. "Настоящим представители заявителя подают административную жалобу в соответствии с федеральным законом о деликтных исках (FTCA) от имени Махмуда Халила против правительства США за серьёзные нарушения, допущенные американскими чиновниками в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в жалобе. "Размер заявленной компенсации за причинённый вред составляет: 20 миллионов долларов", - указано в официальной форме, приложенной к документу. Согласно материалам, Халил был задержан 8 марта агентами ICE в Нью-Йорке без ордера, несмотря на его статус постоянного жителя США. Его перемещали между несколькими штатами, скрывая местонахождение от семьи и адвоката, а само задержание сопровождалось нарушениями процедуры и отсутствием доступа к медицинской помощи. В жалобе подчеркивается, что действия властей были политически мотивированы и санкционированы личным решением госсекретаря Марко Рубио, который признал активизм Халила угрозой внешней политике США. Сразу после ареста представители администрации Трампа, включая самого президента, обвинили Халила в "связях с ХАМАС" и опубликовали его фотографию с подписью, где его назвали "радикалом". По словам адвокатов, это разрушило его репутацию, подорвало карьеру и поставило под угрозу безопасность семьи. Пограничная служба США задержала палестинского студента-активиста Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете весной 2024 года. Сам активист назвал себя политическим заключенным и заявил, что стал целью администрации Трампа, якобы подавляющей инакомыслие в стране. Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, администрация Колумбийского университета в марте объявила об отчислении или временном отстранении студентов, участвовавших в захвате здания Гамильтон-холла весной 2024 года в ходе пропалестинских протестов. Также были временно аннулированы дипломы выпускников, участвовавших в акции.

https://ria.ru/20250620/aktivisty-2024223462.html

https://ria.ru/20250508/nju-jork-2015780963.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, дональд трамп, марко рубио, колумбийский университет, хамас