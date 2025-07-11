Пропалестинский активист потребовал компенсацию от администрации Трампа
Активист Халил потребовал от администрации Трампа 20 млн долларов компенсации
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Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Палестинский студент-активист Махмуд Халил, устраивавший протесты в Колумбийском университете в 2024 году, потребовал от администрации президента США Дональда Трампа 20 миллионов долларов компенсации за незаконное задержание и политическое преследование, следует из копии документа, опубликованной Центром конституционных прав.
"Настоящим представители заявителя подают административную жалобу в соответствии с федеральным законом о деликтных исках (FTCA) от имени Махмуда Халила против правительства США за серьёзные нарушения, допущенные американскими чиновниками в ходе исполнения служебных обязанностей", - говорится в жалобе.
"Размер заявленной компенсации за причинённый вред составляет: 20 миллионов долларов", - указано в официальной форме, приложенной к документу.
Согласно материалам, Халил был задержан 8 марта агентами ICE в Нью-Йорке без ордера, несмотря на его статус постоянного жителя США. Его перемещали между несколькими штатами, скрывая местонахождение от семьи и адвоката, а само задержание сопровождалось нарушениями процедуры и отсутствием доступа к медицинской помощи.
В жалобе подчеркивается, что действия властей были политически мотивированы и санкционированы личным решением госсекретаря Марко Рубио, который признал активизм Халила угрозой внешней политике США.
Пограничная служба США задержала палестинского студента-активиста Халила, который устраивал протесты против Израиля в Колумбийском университете весной 2024 года. Сам активист назвал себя политическим заключенным и заявил, что стал целью администрации Трампа, якобы подавляющей инакомыслие в стране.
Как передавало агентство Ассошиэйтед Пресс, администрация Колумбийского университета в марте объявила об отчислении или временном отстранении студентов, участвовавших в захвате здания Гамильтон-холла весной 2024 года в ходе пропалестинских протестов. Также были временно аннулированы дипломы выпускников, участвовавших в акции.