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СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 11.07.2025
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04:25 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html
СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии
СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 11.07.2025
СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии
Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:25:00+03:00
2025-07-11T04:25:00+03:00
в мире
бразилия
сша
рио-де-жанейро (город)
дональд трамп
жаир болсонару
брикс
politico
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники. О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС. "БРИКС перевесил чашу весов", – заявил изданию бывший спецпредставитель Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне. По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными. Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
https://ria.ru/20250710/brazilija-2028461007.html
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бразилия
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в мире, бразилия, сша, рио-де-жанейро (город), дональд трамп, жаир болсонару, брикс, politico, введение трампом пошлин на импорт
В мире, Бразилия, США, Рио-де-Жанейро (город), Дональд Трамп, Жаир Болсонару, БРИКС, Politico, Введение Трампом пошлин на импорт
СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии

Politico: Трамп ввел пошлины для Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС

© AP Photo / Mark SchiefelbeinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС.
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По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными.
Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.
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В миреБразилияСШАРио-де-Жанейро (город)Дональд ТрампЖаир БолсонаруБРИКСPoliticoВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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