https://ria.ru/20250711/tramp-2028476945.html

СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии

СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии - РИА Новости, 11.07.2025

СМИ рассказали, почему Трамп ввел пошлины на товары из Бразилии

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:25:00+03:00

2025-07-11T04:25:00+03:00

2025-07-11T04:25:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на все товары из Бразилии из-за недовольства саммитом БРИКС в Рио-де-Жанейро, пишет издание Politico со ссылкой на источники. О введении пошлин с 1 августа Трамп сообщил в среду в социальной сети Truth Social. Он представлял эту угрозу как борьбу за справедливость для своего друга и союзника — экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. Однако, как сообщают четыре осведомленных источника, решающим фактором стал прошедший на выходных саммит БРИКС. "БРИКС перевесил чашу весов", – заявил изданию бывший спецпредставитель Трампа по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне. По словам источников, Белый дом пришел к выводу, что другие методы наказания Бразилии, такие как санкции, займут слишком много времени или будут слишком сложными. Ранее Трамп написал в своей социальной сети, что любое государство, которое поддерживает "антиамериканскую" политику БРИКС, будет облагаться дополнительной пошлиной в 10%. По словам Трампа, никаких исключений не будет.

https://ria.ru/20250710/brazilija-2028461007.html

https://ria.ru/20250710/ryabkov-2028396126.html

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сша

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