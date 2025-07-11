https://ria.ru/20250711/telenok-2028607081.html
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк - РИА Новости, 11.07.2025
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:30:00+03:00
2025-07-11T16:30:00+03:00
2025-07-11T16:30:00+03:00
хорошие новости
россия
балей
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028607674_0:89:1922:1170_1920x0_80_0_0_fb1b2bcc12f2d5465b111872109345bd.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу вечером в забайкальском городе Балей. "Теленок провалился в заброшенный канализационный люк, забитый мусором. Добраться до животного оказалось не так просто: над землей возвышалось еще и бетонное кольцо высотой около полуметра... Бетонную преграду окопали и убрали, вокруг рогов обвязали веревку и понемногу, вместе с очевидцами, вызволили телёнка на свободу. Ему помогли встать, напоили водой и отпустили на волю", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что животное находилось в колодце довольно долго, и теленку повезло, что его заметили неравнодушные прохожие.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html
россия
балей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028607674_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_1438445a21c7778d66ed11e2e615a58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, балей, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Балей, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк