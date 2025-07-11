https://ria.ru/20250711/telenok-2028607081.html

В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк - РИА Новости, 11.07.2025

В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:30:00+03:00

2025-07-11T16:30:00+03:00

2025-07-11T16:30:00+03:00

хорошие новости

россия

балей

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу вечером в забайкальском городе Балей. "Теленок провалился в заброшенный канализационный люк, забитый мусором. Добраться до животного оказалось не так просто: над землей возвышалось еще и бетонное кольцо высотой около полуметра... Бетонную преграду окопали и убрали, вокруг рогов обвязали веревку и понемногу, вместе с очевидцами, вызволили телёнка на свободу. Ему помогли встать, напоили водой и отпустили на волю", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что животное находилось в колодце довольно долго, и теленку повезло, что его заметили неравнодушные прохожие.

https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html

россия

балей

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, балей, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)