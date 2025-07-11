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В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк - РИА Новости, 11.07.2025
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Хорошие новости
 
16:30 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/telenok-2028607081.html
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк - РИА Новости, 11.07.2025
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:30:00+03:00
2025-07-11T16:30:00+03:00
хорошие новости
россия
балей
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России. По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу вечером в забайкальском городе Балей. "Теленок провалился в заброшенный канализационный люк, забитый мусором. Добраться до животного оказалось не так просто: над землей возвышалось еще и бетонное кольцо высотой около полуметра... Бетонную преграду окопали и убрали, вокруг рогов обвязали веревку и понемногу, вместе с очевидцами, вызволили телёнка на свободу. Ему помогли встать, напоили водой и отпустили на волю", - говорится в сообщении. В спасательном ведомстве уточнили, что животное находилось в колодце довольно долго, и теленку повезло, что его заметили неравнодушные прохожие.
https://ria.ru/20241029/moskva-1980746676.html
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россия, балей, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Хорошие новости, Россия, Балей, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в канализационный люк

В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк

© Фото : МЧС Забайкальского края/TelegramОгнеборцы МЧС России из Балея спасли провалившегося в люк телёнка
Огнеборцы МЧС России из Балея спасли провалившегося в люк телёнка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : МЧС Забайкальского края/Telegram
Огнеборцы МЧС России из Балея спасли провалившегося в люк телёнка
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. В Забайкалье спасли теленка, провалившегося в заброшенный канализационный люк, сообщил в своем Тelegram-канале региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, инцидент произошел в пятницу вечером в забайкальском городе Балей.
"Теленок провалился в заброшенный канализационный люк, забитый мусором. Добраться до животного оказалось не так просто: над землей возвышалось еще и бетонное кольцо высотой около полуметра... Бетонную преграду окопали и убрали, вокруг рогов обвязали веревку и понемногу, вместе с очевидцами, вызволили телёнка на свободу. Ему помогли встать, напоили водой и отпустили на волю", - говорится в сообщении.
В спасательном ведомстве уточнили, что животное находилось в колодце довольно долго, и теленку повезло, что его заметили неравнодушные прохожие.
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Хорошие новостиРоссияБалейМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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