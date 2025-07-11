https://ria.ru/20250711/tekhnika-2028604643.html
Костромская область направила в зону СВО электромотоциклы
Костромская область направила в зону СВО электромотоциклы - РИА Новости, 11.07.2025
Костромская область направила в зону СВО электромотоциклы
Костромская область направила в зону спецоперации 16 единиц техники, в числе которых электромотоциклы, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:24:00+03:00
2025-07-11T16:24:00+03:00
2025-07-11T16:24:00+03:00
надежные люди
костромская область
сергей ситников
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Костромская область направила в зону спецоперации 16 единиц техники, в числе которых электромотоциклы, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова. "Костромская область направила новую партию техники костромским десантникам. Впервые в расположение 331-го полка на передовую будут доставлены электромотоциклы – менее шумные и незаметные для тепловизоров", - говорится в сообщении. Уточняется, что в зону СВО направлено 16 единиц техники. Это квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ. "Маневренный транспорт позволяет быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Мотоциклы сегодня незаменимы для штурмовых бригад", - отмечается в сообщении. Как подчеркивается на портале государственных органов региона, в Костромской области десантники также проходят дополнительную подготовку по управлению мотоциклами. Обучение по поручению губернатора проводят лучшие тренеры по мотоспорту. Всего с сентября 2022 года администрация области совместно с фондом "Гордимся тобой" передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа, уточняется в сообщении.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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костромская область, сергей ситников, ульяновский автомобильный завод (уаз)
Надежные люди, Костромская область, Сергей Ситников, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ)
Костромская область направила в зону СВО электромотоциклы
Костромская область направила в зону спецоперации 16 единиц техники
РЯЗАНЬ, 11 июл - РИА Новости. Костромская область направила в зону спецоперации 16 единиц техники, в числе которых электромотоциклы, сообщается в Telegram-канале губернатора Сергея Ситникова.
"Костромская область направила новую партию техники костромским десантникам. Впервые в расположение 331-го полка на передовую будут доставлены электромотоциклы – менее шумные и незаметные для тепловизоров", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в зону СВО направлено 16 единиц техники. Это квадроциклы, мотоциклы, автомобили УАЗ.
"Маневренный транспорт позволяет быстро добираться до отдаленных участков, в том числе по бездорожью, подвозить боеприпасы, эвакуировать раненых. Мотоциклы сегодня незаменимы для штурмовых бригад", - отмечается в сообщении.
Как подчеркивается на портале государственных органов региона, в Костромской области десантники также проходят дополнительную подготовку по управлению мотоциклами. Обучение по поручению губернатора проводят лучшие тренеры по мотоспорту.
Всего с сентября 2022 года администрация области совместно с фондом "Гордимся тобой" передали костромским десантным полкам более 200 единиц авто- и мототранспорта, свыше 2 тысяч квадрокоптеров разного типа, уточняется в сообщении.