Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот"
Суд 14 июля начнет процесс по делу бывшего директора парка "Патриот" Ахмедова
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одинцовский городской суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 14 июля 10.30", - сказали в суде.
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Шестерова поступило в Одинцовский гарнизонный военный суд, но дата рассмотрения еще не назначена.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.