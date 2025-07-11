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Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" - РИА Новости, 11.07.2025
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12:22 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sud-2028533568.html
Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот"
Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" - РИА Новости, 11.07.2025
Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот"
Одинцовский городской суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:22:00+03:00
2025-07-11T12:22:00+03:00
происшествия
россия
павел попов (генерал)
патриот
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одинцовский городской суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 14 июля 10.30", - сказали в суде. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Шестерова поступило в Одинцовский гарнизонный военный суд, но дата рассмотрения еще не назначена. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот"

Суд 14 июля начнет процесс по делу бывшего директора парка "Патриот" Ахмедова

© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"Вячеслав Ахмедов
Вячеслав Ахмедов - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот"
Вячеслав Ахмедов. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одинцовский городской суд 14 июля начнет процесс по делу экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова о мошенничестве и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
"Судебное заседание назначено на 14 июля 10.30", - сказали в суде.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Прокуратура рассказала, куда ушли деньги, направленные для парка "Патриот"
8 июля, 11:03
Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, директор "Патриота" Ахмедов и замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Шестерова поступило в Одинцовский гарнизонный военный суд, но дата рассмотрения еще не назначена.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий и незаконном обороте оружия, продолжается.
Павел Попов в суде - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Адвокат рассказал о ружье, добавившем экс-замминистра обороны Попову статью
8 июля, 13:54
 
ПроисшествияРоссияПавел Попов (генерал)Патриот
 
 
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