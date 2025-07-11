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Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова* - РИА Новости, 11.07.2025
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11:00 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sud-2028515708.html
Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*
Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова* - РИА Новости, 11.07.2025
Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*
Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:00:00+03:00
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россия
москва
илья варламов
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 18 июля", - рассказали в суде. Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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россия, москва, илья варламов, общество
Россия, Москва, Илья Варламов, Общество
Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*

Суд 18 июля начнет рассматривать по существу заочное дело блогера Варламова

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер Илья Варламов*
Блогер Илья Варламов* - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Блогер Илья Варламов*. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде.
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Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти).
По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии.
Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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