https://ria.ru/20250711/sud-2028515708.html

Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*

Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова* - РИА Новости, 11.07.2025

Суд назначил на 18 июля рассмотрение дела блогера Варламова*

Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:00:00+03:00

2025-07-11T11:00:00+03:00

2025-07-11T11:00:00+03:00

россия

москва

илья варламов

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592861716_0:276:2997:1961_1920x0_80_0_0_8f4f879e4881bd8976cb28ebc3a26938.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мещанский суд Москвы на 18 июля назначил рассмотрение по существу заочного уголовного дела в отношении блогера Ильи Варламова* (признан в РФ иноагентом) о распространении фейков о российской армии и уклонении от обязанностей иностранного агента, сообщили РИА Новости в суде. "Судебное заседание назначено на 18 июля", - рассказали в суде. Прокуратура Москвы ранее сообщила о направлении дела в суд. Варламову* заочно предъявлено обвинение по части 2 статьи 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) и пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти). По данным прокуратуры, Варламов* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако в нарушение требований законодательства РФ продолжил распространение в социальной сети публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Также, по версии следствия, Варламов*, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, на общедоступном видеохостинге публично распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о российской армии. Министерство юстиции РФ в марте 2023 внесло блогера в реестр иноагентов. Варламов* не согласился с решением и обратился в Замоскворецкий суд Москвы с иском, в котором он требовал признать действия Минюста незаконными. Суд отказал ему, затем апелляционная и кассационная инстанция утвердили решение. Позже он обратился в Верховный суд РФ, но его жалобу отказались рассматривать.*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20250711/shtraf-2028473283.html

https://ria.ru/20250702/gosduma-2026696640.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, илья варламов, общество