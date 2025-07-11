https://ria.ru/20250711/sud-2028478504.html

Суд вернул блогерше часть денег за недораскрутку ее канала в соцсетях

Суд вернул блогерше часть денег за недораскрутку ее канала в соцсетях - РИА Новости, 11.07.2025

Суд вернул блогерше часть денег за недораскрутку ее канала в соцсетях

Арбитражный суд Крыма по иску владелицы Telegram-канала Екатерины Куклиной взыскал почти 3 миллиона рублей с индивидуальной предпринимательницы Аревик Зайцевой, РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T05:18:00+03:00

2025-07-11T05:18:00+03:00

2025-07-11T05:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Крыма по иску владелицы Telegram-канала Екатерины Куклиной взыскал почти 3 миллиона рублей с индивидуальной предпринимательницы Аревик Зайцевой, пообещавшей привлечь на канал истицы 38 тысяч подписчиков за счет продвижения на ресурсах таких популярных блогеров, как Виктория Боня, Анна Протасова (Рейра), Валерия Чекалина (Лерчек) и Ирина Пинчук, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Куклина, откликнувшись в числе других начинающих блогеров на рекламу в Telegram, перечислила Зайцевой 2,7 миллиона рублей, однако вместо обещанных 38 тысяч на ее аккаунт подписались только 3 тысячи пользователей, да и то, по мнению истицы, в основном – боты. В иске Куклина потребовала взыскать с ответчицы 2,7 миллиона рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Зайцева в суде заявила, что с ее стороны обязательства были исполнены, и попросила иск отклонить. По ее словам, "сама истица своими действиями (закрыв доступ к каналу) воспрепятствовала подписке новой аудитории и получению заявленного результата". Суд пришел к выводу, что ответчица исполнила договорные обязательства не полностью. Во-первых, отметил суд, она без согласования с заказчиком изменила состав изначально заявленных блогеров – вместо Протасовой и Пинчук реклама размещалась у Иветы Кочконян и Никиты Серовски, а во-вторых, "результат договора в виде 38 тысяч подписчиков не достигнут". Исходя из цены договора и обещанного числа подписчиков, суд решил рассчитать стоимость привлечения одного пользователя и соответственно стоимость оказанных ответчицей услуг. "Если принять стоимость одного подписчика на уровне 71,05 рубля от 2 700 000 рублей, истице на момент отказа от договора были оказаны услуги на сумму 225 370,6 рубля", - говорится в решении суда. Оставшуюся сумму исполнительница не отработала. В итоге суд взыскал с ответчицы около 2,5 миллиона рублей неосновательного обогащения и более 500 тысяч рублей процентов. Решение уже обжаловано Зайцевой и в силу пока не вступило.

https://ria.ru/20250707/sud-2027668171.html

https://ria.ru/20250706/sud-2027449600.html

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