https://ria.ru/20250711/stroitelstvo-2028616031.html

Строительство пешеходных зон стартовало в городах Ярославской области

Строительство пешеходных зон стартовало в городах Ярославской области - РИА Новости, 11.07.2025

Строительство пешеходных зон стартовало в городах Ярославской области

Строительно-монтажные работы по созданию пешеходных зон стартовали в Ростове Великом и Переславле-Залесском, проект реализуется по инициативе губернатора... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:01:00+03:00

2025-07-11T17:01:00+03:00

2025-07-11T17:01:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

благоустройство

переславль-залесский

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Строительно-монтажные работы по созданию пешеходных зон стартовали в Ростове Великом и Переславле-Залесском, проект реализуется по инициативе губернатора Ярославской области Михаила Евраева, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Благоустроенные территории привлекают жителей, бизнес, инвесторов, туристов, повышают событийную и общественную активность. Рядом с пешеходными пространствами растет стоимость недвижимости как коммерческой, так и жилой. Как правило, в центре располагаются главные объекты историко-культурного наследия. И ограничение движения транспорта способствует их сохранению", - отметил губернатор. Он добавил, что сейчас в лидерах по организации пешеходного центра - Ростов Великий и Переславль-Залесский. "Там вся проектная документация готова, прошла экспертизу, определены подрядчики и уже начались строительно-монтажные работы", - сказал Евраев. В Ростове Великом уже отремонтирован Советский переулок, начаты работы на Советской площади. В дальнейшем планируется сделать пешеходными также улицы Маршала Алексеева и 50 лет Октября, а еще часть улиц Карла Маркса и Каменный мост. В Переславле-Залесском пешеходная зона пройдет вдоль Валового кольца до Спасо-Преображенского собора. Далее планируется благоустройство улицы Садовой и Пушкинского сквера, а также перехода на правую набережную реки до озера. Глава региона отметил, что в этом году к обустройству пешеходного центра приступит также Ярославль, а в будущем они появятся и в других городах области, в том числе в Рыбинске, Угличе, Мышкине, Тутаеве, включая его левобережную часть. Так, на благоустройство исторического центра Рыбинска в 2026 году уже предусмотрено более 600 миллионов рублей. "Каждый проект пешеходных зон индивидуален, учитывает местные особенности и знаковые объекты, но общими требованиями ко всем являются мощение натуральным камнем и плиткой, создание зон для отдыха, наличие летних веранд кафе и ряд других", – рассказал директор ГБУ ЯО "Проектный институт" Ярославской области Сергей Краснов.

https://ria.ru/20250710/yaroslavl-2028357697.html

переславль-залесский

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михаил евраев, благоустройство, переславль-залесский