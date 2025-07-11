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Стратегию информационного пространства СГ представят до конца года - РИА Новости, 11.07.2025
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
13:51 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/strategiya-2028556121.html
Стратегию информационного пространства СГ представят до конца года
Стратегию информационного пространства СГ представят до конца года - РИА Новости, 11.07.2025
Стратегию информационного пространства СГ представят до конца года
Стратегию формирования единого информационного пространства Союзного государства (СГ) России и Белоруссии представят президентам двух стран до конца года,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:51:00+03:00
2025-07-11T13:51:00+03:00
парламентское собрание союза беларуси и россии
технологии
россия
белоруссия
сергей глазьев
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МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Стратегию формирования единого информационного пространства Союзного государства (СГ) России и Белоруссии представят президентам двух стран до конца года, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев "Обсуждать мы сегодня будем стратегию формирования информационного пространства Союзного государства. Такое поручение дано Высшим госсоветом СГ. Мы должны до конца года такую стратегию предложить нашим главам государств", - приводит агентство Белта слова Глазьева, которые он произнес на международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространство" в рамках "Славянского базара в Витебске". По словам госсекретаря, будет обсуждаться и вопрос создания информационно-культурного центра СГ. "Есть проект, который следует дорабатывать исходя из необходимости использования современных цифровых технологий, чтобы это было не просто здание с красивыми буклетами, а удобная информационная среда с приложениями в телефонах, удобная для пользователя, чтобы в каждом месте нашего необъятного Союзного государства туристы могли бы пользоваться такого рода информационными услугами, понимать, где они находятся, что интересно посмотреть. И лучшие гиды могли бы помочь в дистанционном режиме", - сказал Глазьев. Он сказал, что в современном мире большое внимание уделяется техническому развитию. "Мы переходим в новый мирохозяйственный и технологический уклад, где ведущую роль в развитии экономики играет научно-технический процесс и главной ценностью является человеческий интеллект", - сказал он. В то же время Глазьев обратил внимание на воспитание молодежи. "В зависимости от того, как воспитывается наше молодое поколение, какие ценности у людей в голове, устремления, мотивы, зависит все остальное - экономическое процветание, обороноспособность, и смысл жизни определяет позицию человека по всем вопросам", - сказал Глазьев.
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технологии, россия, белоруссия, сергей глазьев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Технологии, Россия, Белоруссия, Сергей Глазьев
Стратегию информационного пространства СГ представят до конца года

Глазьев: стратегию информационного пространства СГ представят до конца года

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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МИНСК, 11 июл - РИА Новости. Стратегию формирования единого информационного пространства Союзного государства (СГ) России и Белоруссии представят президентам двух стран до конца года, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Сергей Глазьев
"Обсуждать мы сегодня будем стратегию формирования информационного пространства Союзного государства. Такое поручение дано Высшим госсоветом СГ. Мы должны до конца года такую стратегию предложить нашим главам государств", - приводит агентство Белта слова Глазьева, которые он произнес на международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространство" в рамках "Славянского базара в Витебске".
По словам госсекретаря, будет обсуждаться и вопрос создания информационно-культурного центра СГ. "Есть проект, который следует дорабатывать исходя из необходимости использования современных цифровых технологий, чтобы это было не просто здание с красивыми буклетами, а удобная информационная среда с приложениями в телефонах, удобная для пользователя, чтобы в каждом месте нашего необъятного Союзного государства туристы могли бы пользоваться такого рода информационными услугами, понимать, где они находятся, что интересно посмотреть. И лучшие гиды могли бы помочь в дистанционном режиме", - сказал Глазьев.
Он сказал, что в современном мире большое внимание уделяется техническому развитию. "Мы переходим в новый мирохозяйственный и технологический уклад, где ведущую роль в развитии экономики играет научно-технический процесс и главной ценностью является человеческий интеллект", - сказал он. В то же время Глазьев обратил внимание на воспитание молодежи. "В зависимости от того, как воспитывается наше молодое поколение, какие ценности у людей в голове, устремления, мотивы, зависит все остальное - экономическое процветание, обороноспособность, и смысл жизни определяет позицию человека по всем вопросам", - сказал Глазьев.
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииТехнологииРоссияБелоруссияСергей Глазьев
 
 
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