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США увеличили помощь Украине в рамках оборонного бюджета
США увеличили помощь Украине в рамках оборонного бюджета - РИА Новости, 11.07.2025
США увеличили помощь Украине в рамках оборонного бюджета
Комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:20:00+03:00
2025-07-11T19:20:00+03:00
2025-07-11T19:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Комитет сената США по вооруженным силам подтвердил РИА Новости, что оборонный бюджет на 2026 год был одобрен, он предусматривает увеличение помощи Украине по линии безопасности до 500 миллионов долларов.Голосование прошло за закрытыми дверями. Согласно представителю профильного комитета, 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и только один - против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу."Продлевает Инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США", - говорится в одобренном комитетом законопроекте.В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Украине."Обязывает министра обороны продолжать оказывать разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины", - говорится в документе.
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общество, в мире, украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
Общество, Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
США увеличили помощь Украине в рамках оборонного бюджета
США увеличили помощь Украине в рамках оборонного бюджета до $500 млн