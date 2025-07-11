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В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине - РИА Новости, 11.07.2025
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16:24 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ssha-2028604845.html
В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине
В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине - РИА Новости, 11.07.2025
В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине
Сенаторы-республиканцы встревожены несогласованностью действий и недопониманием между Белым домом и Пентагоном на фоне решения последнего о приостановке... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:24:00+03:00
2025-07-11T16:24:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы встревожены несогласованностью действий и недопониманием между Белым домом и Пентагоном на фоне решения последнего о приостановке американской военной помощи Украине, сообщает газета Hill со ссылкой на сенаторов и их помощников. Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву. "Я бы сказал, что речь не просто о беспокойстве, а о тревоге. Ведь речь не о продаже малых объемов вооружения какой-нибудь африканской стране, это Украина. Это предмет крупнейших политических дискуссий... Это не та сфера, где можно позволить министру обороны или помощнику или заместителю действовать несогласованно с президентом", - заявил неназванный сенатор-республиканец в комментарии изданию. По выражению высокопоставленного помощника сенатора, речь о "явных косяках на всех уровнях" власти. "Мне кажется, между Белым домом и министром обороны произошло полнейшее недопонимание, что, по моему мнению, подчеркивает хаотический характер того, как делаются дела. Недопонимание, искажение информации и прочее", - заявил сенатор-демократ Джек Рид, его слова приводит газета. Ссылаясь на источники, издание пишет что Хегсет приостановил поставки Украине из-за недопонимания того, что хотел Трамп. Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, пит хегсет, сергей лавров, nbc, politico, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Сергей Лавров, NBC, Politico, Министерство обороны США
В сенате США встревожены хаотичностью подхода к Украине

Рид: в сенате США встревожены неслаженностью между Белым домом и Пентагоном

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне
Активисты с флагами Украины и США проводят демонстрацию возле Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Сенаторы-республиканцы встревожены несогласованностью действий и недопониманием между Белым домом и Пентагоном на фоне решения последнего о приостановке американской военной помощи Украине, сообщает газета Hill со ссылкой на сенаторов и их помощников.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер после выдвинул утверждение, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Такова реальность". В США сделали предупреждение Трампу из-за Украины
Вчера, 09:45
"Я бы сказал, что речь не просто о беспокойстве, а о тревоге. Ведь речь не о продаже малых объемов вооружения какой-нибудь африканской стране, это Украина. Это предмет крупнейших политических дискуссий... Это не та сфера, где можно позволить министру обороны или помощнику или заместителю действовать несогласованно с президентом", - заявил неназванный сенатор-республиканец в комментарии изданию.
По выражению высокопоставленного помощника сенатора, речь о "явных косяках на всех уровнях" власти.
"Мне кажется, между Белым домом и министром обороны произошло полнейшее недопонимание, что, по моему мнению, подчеркивает хаотический характер того, как делаются дела. Недопонимание, искажение информации и прочее", - заявил сенатор-демократ Джек Рид, его слова приводит газета.
Ссылаясь на источники, издание пишет что Хегсет приостановил поставки Украине из-за недопонимания того, что хотел Трамп.
Ранее издание Politico сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения американских запасов. Но в понедельник президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Портал Axios сообщил, что Трамп пообещал немедленно отправить на Украину 10 зенитных ракет-перехватчиков Patriot.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Илон Маск и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Ловушка для Трампа: Илон Маск задумал вернуться в Белый дом
9 июля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампПит ХегсетСергей ЛавровNBCPoliticoМинистерство обороны США
 
 
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