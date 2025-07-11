https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028759045.html

Спецоперация, 11 июля: шесть групповых ударов за неделю по объектам ВСУ

Спецоперация, 11 июля: шесть групповых ударов за неделю по объектам ВСУ - РИА Новости, 12.07.2025

Спецоперация, 11 июля: шесть групповых ударов за неделю по объектам ВСУ

Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли по украинским объектам шесть групповых ударов, в том числе с применением ракет "Кинжал", освободили... РИА Новости, 12.07.2025

2025-07-11T20:06:00+03:00

2025-07-11T20:06:00+03:00

2025-07-12T15:38:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские Вооружённые силы за прошедшую неделю нанесли по украинским объектам шесть групповых ударов, в том числе с применением ракет "Кинжал", освободили шесть населённых пунктов, следует из сводки Минобороны РФ за период с 5 по 11 июля. В результате ударов были поражены предприятия ВПК Украины, объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие их работу, военные аэродромы, места сборки и хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров, арсеналы, склады горючего и военно-технического имущества, военкоматы, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. В пятницу Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Зелёная Долина в ДНР. Всего в течение недели под контроль ВС РФ перешли Бессаловка в Сумской области, Соболевка в Харьковской области, Дачное в Днепропетровской области, Поддубное и Толстой в ДНР. За неделю потери ВСУ превысили 8860 военнослужащих. Кроме того, ВСУ лишились десяти танков, 56 боевых бронированных машин, 107 орудий полевой артиллерии, 95 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 93 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. Средства ПВО за это время сбили управляемую ракету большой дальности "Нептун", 35 управляемых авиабомб, шесть снарядов РСЗО HIMARS производства США и 1988 беспилотников самолетного типа. Беспилотники вне зоны СВОУтром в пятницу Минобороны РФ сообщило, что за ночь над российскими регионами были сбиты 155 украинских беспилотников. Больше трети (53 аппарата) уничтожили над Курской областью, 19 дронов сбили над Брянской, 15 над Смоленской, 14 над Белгородской, 13 над Тульской. По 11 беспилотников были уничтожены над Орловской областью и территорией Московского региона. Кроме того, семь БПЛА сбили над Крымом, по четыре над Липецкой областью и над Чёрным морем, по два над Ростовской и Калужской областями. В течение дня Минобороны несколько раз сообщало об уничтожении украинских беспилотников. Всего сбили 12 - над Брянской областью, Крымом и акваторией Чёрного моря. Увеличить поставки стрелкового оружияМинобороны РФ сообщило, что глава ведомства Андрей Белоусов проинспектировал группировку "Днепр" в зоне СВО. Он высоко оценил работу военнослужащих группировки и пожелал им дальнейших успехов. Командующий группировкой Михаил Теплинский доложил министру о ходе апробации автоматов АК-12к и ручных пулеметов РПЛ-20, разработанных с учетом рекомендаций от военнослужащих на СВО. Белоусов оценил характеристики РПЛ-20 как потрясающие и поставил задачу проработать возможность увеличения поставок нового стрелкового вооружения как в подразделения ВДВ, так и в штурмовые подразделения во всех группировках войск. Он также оценил недавно запущенную в действие разработанную систему управления беспилотниками, которая позволила применять их по единому замыслу и уменьшить потери. Министру доложили о работе базы данных по сбору поражений БПЛА и апробации комплекса автоматического анализа информации с беспилотников. Белоусов отметил важность этой работы и поставил перед "Днепром" задачу разработать методические материалы для изучения опыта группировки и его последующего применения на других направлениях. Кроме того, Теплинский поблагодарил Белоусова за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники. Сейчас в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства. Подборка цитатГлава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания Россия - АСЕАН и министерской встречи стран - участниц Восточноазиатского саммита сообщил, что передал госсекретарю США Марко Рубио подборку цитат Владимира Зеленского и других представителей киевского режима о необходимости уничтожать русских. Лавров подчеркнул, что Киеву нужна "территориальная целостность" для того, чтобы подавить все права русского и русскоязычного населения, а несогласных уничтожать физически. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу сказал, что по понятным причинам не может рассказать о сути предложений по Украине, которые звучали вчера на встрече Лаврова и Рубио. Кроме того, Песков напомнил, что размещение иностранных воинских контингентов на территории Украины вблизи российских границ неприемлемо для Москвы. Ранее о том, что франко-британский воинский контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня составит до 50 тысяч человек, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила в интервью РИА Новости, что Украина начала ставить условия и рассматривать возвращение в Россию ранее вывезенных в Сумы жителей Курской области как часть обменного процесса. По её словам, это не только совершенно незаконно, но и несправедливо и безнравственно. Пока вернулись только два человека из 32, несмотря на то, что по международным правилам Киев обязан отдать их без всяких условий. Сделает важное заявлениеАгентство Рейтер передавало в пятницу со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержания. Госсекретарь США также не сообщил, что Трамп будет говорить в понедельник относительно России. Рубио заявил, что Вашингтон призывает страны НАТО передавать Украине находящиеся в Европе американские системы вооружений, а затем восполнять запасы за счёт закупок у США. "В конечном итоге некоторые системы, в которых нуждается Украина, - это те, которые не производятся в Европе. Их придётся закупать у Соединённых Штатов", - сказал он после встречи с главой МИД КНР Ван И в Куала-Лумпуре на полях мероприятий по линии АСЕАН. Трансляция велась в YouTube.По данным украинского телеканала "Новости.Live", в тот же день, когда Трамп собрался сделать важное заявление, на Украину прилетит его спецпосланник Кит Келлог. Страны АСЕАН в совместном коммюнике по итогам 58-й встречи министров иностранных дел ассоциации в Куала-Лумпуре подчеркнули важность прекращения боевых действий на Украине, а также призвали содействовать быстрому, безопасному и беспрепятственному доступу к гуманитарной помощи для нуждающихся на Украине, а также к защите гражданских лиц, гуманитарного персонала и лиц, находящихся в уязвимом положении. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники. По данным издания, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. Выпрашивает старые ракетыБывший главнокомандующий вооруженными силами Украины, украинский посол в Лондоне Валерий Залужный заявил, что Европейский союз остается зависимым от США и достаточно слабым в оказании поддержки Украине. В авторской колонке в издании "Украинская правда" он написал, что без США заставить союзников организовать помощь Украине просто невозможно. Кроме того, Залужный заявил, что передача устаревших или готовых к утилизации ракет из США станет "действенным решением" в деле помощи Киеву. Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов* надеется остаться на своем посту до завершения конфликта с Россией, передает агентство Блумберг. Транспортный самолет Ан-124 "Руслан" пролетел в небе над Киевом в пятницу, несмотря на закрытое воздушное пространство над страной, сообщило украинское издание "Страна.ua". Как предположили в издании, компания "Антонов", вероятно, решила "перегнать" свой самолёт из Днепропетровска за границу, где он может использоваться для коммерческих полетов и приносить прибыль.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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