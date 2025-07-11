https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028476132.html

"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец

"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец - РИА Новости, 11.07.2025

"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец

Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:05:00+03:00

2025-07-11T04:05:00+03:00

2025-07-11T04:05:00+03:00

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КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кит". "Вчера наши бойцы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы FPV-дронов украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал командир. Собеседник агентства отметил, что это подразделение маркирует свои боеприпасы именными гравировками. "Обычно это подразделение направляют на самые ответственные участки фронта. В частности, здесь противник пытается стабилизировать свою оборону", - добавил командир.

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html

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