https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028476132.html
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец - РИА Новости, 11.07.2025
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец
Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:05:00+03:00
2025-07-11T04:05:00+03:00
2025-07-11T04:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
сумская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кит". "Вчера наши бойцы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы FPV-дронов украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал командир. Собеседник агентства отметил, что это подразделение маркирует свои боеприпасы именными гравировками. "Обычно это подразделение направляют на самые ответственные участки фронта. В частности, здесь противник пытается стабилизировать свою оборону", - добавил командир.
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028475509.html
сумы
сумская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумы, сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область, Россия
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец
Элитные "Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил ВС России под Сумами