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"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:05 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028476132.html
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец - РИА Новости, 11.07.2025
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец
Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:05:00+03:00
2025-07-11T04:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
сумская область
россия
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КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кит". "Вчера наши бойцы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы FPV-дронов украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал командир. Собеседник агентства отметил, что это подразделение маркирует свои боеприпасы именными гравировками. "Обычно это подразделение направляют на самые ответственные участки фронта. В частности, здесь противник пытается стабилизировать свою оборону", - добавил командир.
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html
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сумы, сумская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Сумы, Сумская область, Россия
"Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил под Сумами, сообщил боец

Элитные "Птицы Мадьяра" пытаются сдержать продвижение сил ВС России под Сумами

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба яга - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба яга". Архивное фото
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КУРСК, 11 июл - РИА Новости. Элитное украинское подразделение БПЛА "Птицы Мадьяра" было замечено в Сумской области, где сейчас идет продвижение сил РФ, сообщил РИА Новости командир подразделения БПЛА 30-го мотострелкового полка группировки войск "Север" с позывным "Кит".
"Вчера наши бойцы обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы FPV-дронов украинского подразделения БПЛА "Птицы Мадьяра", - сказал командир.
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Собеседник агентства отметил, что это подразделение маркирует свои боеприпасы именными гравировками.
"Обычно это подразделение направляют на самые ответственные участки фронта. В частности, здесь противник пытается стабилизировать свою оборону", - добавил командир.
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Специальная военная операция на УкраинеСумыСумская областьРоссия
 
 
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